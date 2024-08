Von Timo Teufert

Wiesloch. 9200 Überstunden haben die Beamten des Wieslocher Polizeireviers im letzten Jahr geleistet, so viele wie nirgendwo sonst im Bereich des Polizeipräsidiums Mannheim. Nur in den Revieren Heidelberg-Mitte (8400 Stunden) und Mannheim-Oststadt (7800 Stunden) wurde ähnlich viel Mehrarbeit geleistet. Insgesamt kommen so für den Bereich des