Horrenberg. (RNZ) Die Baustelle auf der Landesstraße L612 von Horrenberg nach Zuzenhausen, die derzeit täglich von 8.30 bis 15 Uhr eingerichtet wird, muss um drei Werktage verlängert werden, teilt das Amt für Straßen- und Radwegebau des Kreises mit.

Die Bankettarbeiten, die der Verkehrssicherheit dienen, kommen langsamer voran als geplant. So muss auch noch in der kommenden Woche, von Dienstag, 21. Mai, bis Donnerstag, 23. Mai, der Streckenabschnitt in der Zeit zwischen 8.30 und 15 Uhr gesperrt werden. Die Umleitung von Horrenberg, Zuzenhausen und Hoffenheim läuft über K4176 sowie K4175 bei Balzfeld.