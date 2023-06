In Mosbach, wo die zwei Kinder bei ihrem Vater lebten und auch die Grundschule besuchten, bereiten sich Stadtverwaltung und Schulleitung auf den Unterrichtsstart nach den Ferien am kommenden Montag vor, wie Stadtsprecherin Meike Wendt erklärte. Ein Team der schulpsychologischen Beratungsstellen Mosbach-Mannheim-Heidelberg soll in der Bildungseinrichtung sein.

Die Mutter hatte die Gewalttat an ihren Söhnen nach Angaben der Staatsanwaltschaft eingeräumt. Sie hatte sich am Ostersonntag beim Polizeirevier Hockenheim gemeldet und angegeben, "etwas Schlimmes" getan zu haben. In ihrer Wohnung entdeckten Polizisten die Leichen der Geschwister. Gegen die zur Tatzeit 43-Jährige wurde Haftbefehl erlassen, sie steht unter Mordverdacht.

Hockenheim. (dpa) Zwei Monate nach dem gewaltsamen Tod von zwei Kindern in Hockenheim ist die Frage nach der genauen Todesursache immer noch unbeantwortet. Auch ein chemisch-toxikologisches Gutachten der Rechtsmedizin habe keine Antworten dazu geliefert, wie die Mutter ihre sieben und neun Jahre alten Kinder umgebracht habe, teilte die Staatsanwaltschaft Mannheim mit. Die Frau hatte die Tat gestanden. Nun sollen sogenannte feingewebliche Untersuchungen vorgenommen werden, mit einem Ergebnis rechnet die Anklagebehörde in frühestens vier Wochen.

Zudem wurde zur Klärung der Schuldfähigkeit der Mutter ein psychiatrisches Sachverständigengutachten in Auftrag gegeben, das voraussichtlich nicht vor Mitte Juli vorliegen wird.

Update: Donnerstag, 15. Juni 2023, 7.51 Uhr

Getöteten Brüdern wird in beiden Städten gedacht

Trauergottesdienst. Foto: Lenhardt

Und auch die psychosoziale Notfallversorgung im Neckar-Odenwald-Kreis will den Mitschülern der getöteten Brüder die Möglichkeit von Betreuung und Beratung anbieten. Über eine schulinterne Trauerfeier oder die Einrichtung eines Trauerraums wird nachgedacht.

"Wir sind tief betroffen von diesen tragischen Ereignissen. Unsere Gedanken sind bei der Familie, den Hinterbliebenen, Freunden und der Schulgemeinschaft", machte Mosbachs Oberbürgermeister Julian Stipp deutlich. Man sei im engen Austausch mit der Schule, um mit diesem Verlust entsprechend umzugehen.

Wie RNZ die erfuhr geht man bei der Staatsanwaltschaft Mannheim davon aus, dass die Kinder entweder vergiftet oder erstickt wurden. Sie seien von der Polizei tot in ihren Betten aufgefunden worden. Ein Hinweis für äußerliche Gewalteinwirkungen habe man nicht feststellen können.

Die Ergebnisse der Obduktionen stehen noch aus. Erst ein chemisch-toxikologisches Gutachten könne eine finale Aussage zur Todesursache geben.

Dringend tatverdächtig ist die 43-jährige Mutter der beiden Kinder, in deren Hockenheimer Wohnung die Leichen entdeckt wurden. Sie sitzt seit Montag in Untersuchungshaft und schweigt bislang zu den Vorwürfen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hatte sie sich am Ostersonntag schriftlich beim Polizeirevier Hockenheim gemeldet und mitgeteilt, "etwas Schlimmes" getan zu haben.

Noch bevor die Beamten anrückten, soll die Frau zwei Schüsse aus einer Schreckschusspistole abgegeben und diese auch beim Eintreffen der Beamten in der Hand gehalten haben, weshalb das SEK alarmiert worden war. Es gelang jedoch den Polizisten vor Ort, die Frau noch vor dem Einsatz der Spezialkräfte zu entwaffnen.

Die 43-Jährige durfte alle zwei Wochen ihre Söhne zu sich nehmen. Die Kinder seien sie zuletzt in Mosbach gemeldet gewesen, teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Der Vater hatte das alleinige Sorgerecht und soll nach RNZ-Informationen vor der Tat das Jugendamt des Neckar-Odenwald-Kreises informiert haben, dass er um das Wohl der Kinder fürchtet.

Man betreue alle Familien nach bestem Wissen und Gewissen, teilte eine Kreissprecherin auf RNZ-Anfrage mit. Im Vorfeld hätten sich in dem Fall "keinerlei Anzeichen für eine mögliche Gefährdung des Kindeswohls ergeben".

Auch in Mosbach soll der beiden Brüder bei einem ökumenischen Gottesdienst gedacht werden. Am Dienstag, 18. April, laden die evangelischen und katholischen Gemeinden im Stadtteil Neckarelz dazu um 15 Uhr in die evangelische Martinskirche ein.

Update: Freitag, 14. April 2023, 20.03 Uhr

Todesursache der beiden Kinder noch unklar

Hockenheim/Mannheim. (alb) Die Staatsanwaltschaft Mannheim äußert sich noch nicht dazu, wie die zwei Kinder in Hockenheim ums Leben gekommen sind. Die Leichen der beiden Brüder, sieben und neun Jahre alt, waren am Ostersonntag in der Wohnung ihrer Mutter entdeckt worden.

Die 43-Jährige hatte die Polizei schriftlich über den Tod der Jungen informiert und ein Geständnis abgelegt. Sie sitzt inzwischen wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft. Laut einem Sprecher der Staatsanwaltschaft könnten die Ergebnisse einer am Dienstag durchgeführten Obduktion von Heidelberger Rechtsmedizinern "erst in einigen Wochen" vorliegen. Die Kinder lebten bei ihrem Vater in Mosbach.

Update: Mittwoch, 12. April 2023, 20 Uhr

Was hat es für Ursachen, wenn Angehörige ihre Kinder töten?

Von Katharina Schröder und Martin Oversohl

Hockenheim/Ulm. Nach zwei Verbrechen an Kindern im Südwesten an den Ostertagen richtet sich der Verdacht in beiden Fällen gegen nahe Angehörige. Mal soll sich die Mutter in Hockenheim an die Polizei gewandt haben, in Ulm war es der Lebensgefährte der Mutter eines toten Mädchens. In beiden Fällen könnte die Suche nach den Schuldigen also schnell abgeschlossen sein. Allerdings sind auch weiter zahlreiche Fragen offen, die unbeantwortet bleiben.

Die Mutter der beiden getöteten Kinder in Hockenheim steht unter Mordverdacht, es wurde Haftbefehl gegen die 43-Jährige erlassen. Sie hat die Gewalttat an ihren Söhnen nach Angaben der Staatsanwaltschaft eingeräumt. Nach der Tat am Sonntag wandte sie sich schriftlich ans örtliche Polizeirevier und räumte ein, "etwas Schlimmes" getan zu haben, zitiert die Justizbehörde am Dienstag aus dem Schreiben.

In der Wohnung entdeckten Polizisten die Leichen der neun und sieben Jahre alten Brüder. Offen ist bislang, wie die Kinder getötet wurden. Dazu sollte eine Obduktion im Laufe des Dienstags Erkenntnisse bringen, sagte die Sprecherin auf Anfrage. Unklar bleibt auch noch, wer in der Wohnung lebte und wo der Vater der Kinder zur Tatzeit gewesen ist. Der Mann und die Jungen lebten in Mosbach. Auch zu einem möglichen Motiv für die Tat und der Schuldfähigkeit der Frau äußerten sich die Ermittler noch nicht.

Derweil arbeiten auch die Ermittler in Ulm auf Hochtouren. Dort soll ein 40-jähriger Mann die sieben Jahre alte Tochter seiner Lebensgefährtin mit einem Messer getötet haben, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Der Mann sollte noch am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt werden.

Auch in diesem Fall hatten die Beamten durch den mutmaßlichen Täter von dem Verbrechen erfahren: Über den Notruf der Polizei gab er am Montag an, das Mädchen im Bereich eines Schulzentrums im Stadtteil Wiblingen getötet zu haben. Dort wurde er daraufhin festgenommen.

"Die Geständnisse wie in Hockenheim und Ulm weisen auf die Irrationalität hin", sagt die Jugendrechtsexpertin Theresia Höynck aus Hannover. Sie hat unter anderem auch zu Tötungsdelikten an Kindern unter sechs Jahren geforscht. "Tötungen von Kindern durch ihre Eltern sind in aller Regel keine instrumentellen Tötungen, von denen man etwas hat. Es hat einen tiefer liegenden Grund." Auf gewisse, völlig dysfunktionale Weise handele es sich um einen Hilferuf.

Nur eines von etlichen möglichen Motiven, wenn Kinder von Verwandten oder auch Bekannten umgebracht werden. "Wer für solche Taten verantwortlich ist, der ist auf jeden Fall in einer psychischen Grenzsituation.", sagt Höynck. "Es sind fast immer sehr schwere Krisen, sei es vom Vater oder von der Mutter, wenn diese als Täter auftreten. Sie können überfordert oder verzweifelt sein, es kann auch Wut sein: Man will den anderen zum Beispiel nach einer Trennung massiv treffen, man will den Aufschrei des Partners oder Ex-Partners erzwingen, Rache üben." Oft vermischten sich solche Motive.

Auch Psychosen, verbunden mit Wahnvorstellungen und Realitätsverlust, können Ursache von Kindstötungen sein, sagt Harald Dreßing, Leiter der Forensischen Psychiatrie am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI) in Mannheim. Als weitere Motive nennt er Konflikte zwischen den Eltern – insbesondere Sorgerechtsstreitigkeiten, bei denen Kinder aus Rache gegenüber dem Partner getötet werden. "Ein Phänomen, das schon in der griechischen Mythologie in der Gestalt der kindermordenden Medea thematisiert wird." Mehrheitlich seien Mütter die Täter, sagt Dreßing. Etwa drei Viertel der Fälle seien Müttern zuzuordnen und ungefähr zehn Prozent Vätern. Allerdings geht es nicht um eine große Zahl: "Solche Fälle sind sehr selten", betont Dreßing.

Nach ganz grober Schätzung auf der Basis von Hochrechnungen europäischer und US-amerikanischer Studien gibt es je nach Land ein bis zwei Fälle von Kindstötungen auf 100.000 Kinder im Jahr. Statistiken der Ermittler geben keine Auskunft darüber, wie oft Kinder Opfer ihrer Eltern oder von nahen Verwandten geworden sind. Den Zahlen des Bundeskriminalamts zufolge war aber 2022 etwa jedes zehnte Opfer von Mord, Totschlag und Tötung auf Verlangen minderjährig – unabhängig vom Beziehungsverhältnis zum Täter, zur Täterin oder zu den Tätern.

Update: Dienstag, 11. April 2023, 19.51 Uhr

43-jährige Mutter wegen Mordverdacht in Untersuchungshaft

Hockenheim. (pol/rl) Gegen die 43-jährige tatverdächtige Mutter der beiden getöteten Kinder wurde am heutigen Dienstag Haftbefehl erlassen. Das teilten die Staatsanwaltschaft Mannheim und das Polizeipräsidium Mannheim mit.

Zudem hat die Polizei weitere Details der Tat veröffentlicht: Die 43-jährige Mutter soll sich am Sonntag schriftlich beim Polizeirevier Hockenheim gemeldet haben. Sie hätte "etwas Schlimmes" getan, schrieb sie.

Daraufhin fuhren die Beamten zu der Wohnanschrift in der Luisenstraße, wo sie die Frau antrafen und festnahmen. Danach entdeckten sie die beiden Geschwister leblos in der Wohnung. Der hinzugerufene Notarzt konnte nur noch der Tod der Kinder feststellen.

Die 43-Jährige wurde am gestrigen Montag der Haft- und Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Mannheim vorgeführt. Diese eröffnete den Haftbefehl wegen des Verdachts des Mordes und setzte ihn in Vollzug. Anschließend wurde sie in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ergebnisse einer durch das Amtsgericht Mannheim angeordneten Obduktion für den heutigen Dienstag stehen noch aus, hieß es. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei dauern an.

Update: Dienstag, 11. April 2023, 12.14 Uhr

43-Jährige soll ihre beiden Kinder getötet haben

Von Alexander Albrecht und Caspar Oesterreich

Hockenheim/Mosbach. Immer wieder bleiben Menschen am Ostermontag an dem unscheinbaren Mehrfamilienhaus in der Hockenheimer Luisenstraße stehen, halten kurze Zeit inne, legen ein Kuscheltier ab oder zünden eine Kerze an.

Der Schock und die Anteilnahme sind groß in der Rennstadt. Am Vorabend informierten Polizei und Staatsanwaltschaft kurz vor 20 Uhr, dass zwei tote Kinder in einer der Wohnungen entdeckt wurden. Es handelt sich um Brüder, sieben und neun Jahre alt.

Wie Andreas Grossmann, Sprecher der Mannheimer Staatsanwaltschaft, auf RNZ-Anfrage sagte, verdächtigen die Ermittler eine 43-jährige Frau, ihre Söhne getötet zu haben. Zuvor war in einer Mitteilung von einer "Angehörigen" die Rede gewesen. Die Kinder lebten Grossmanns Angaben zufolge bei ihrem Vater im Neckar-Odenwald-Kreis. Ein Polizeisprecher sagte später der RNZ, dieser wohne in Mosbach.

Die Mutter durfte die Jungen laut einem Bericht der "Bild-Zeitung" alle zwei Wochen zu sich nehmen. Sie sollte im Laufe des Montags einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, so Grossmann. Der Oberstaatsanwalt ging davon aus, dass Haftbefehl erlassen wird.

Hinweise, wonach die Frau bei der mutmaßlichen Tat möglicherweise schuldunfähig war, gebe es bisher nicht. In diesen Fällen werden Beschuldigte meist in ein psychiatrisches Krankenhaus oder in eine Entziehungsanstalt eingewiesen. Voraussetzung ist, dass weitere schwere Straftaten von ihnen zu erwarten sind.

"Die Frau hat die Polizei selbst informiert", erklärte Grossmann. Zu einem Motiv konnte er noch nichts sagen. Zur Klärung der genauen Todesursache ist für diesen Dienstag eine Obduktion bei der Heidelberger Rechtsmedizin angeordnet worden. Die Staatsanwaltschaft und das Dezernat für Kapitalverbrechen des Kriminalkommissariats Mannheim versuchen indes, den genauen Tatablauf zu rekonstruieren.

Neben dem Motiv blieben am Montag weitere Fragen offen, so zum Beispiel, ob sich die Verdächtige schon zu dem Geschehen geäußert hat, wer alles in der Wohnung lebte und wo sich der Vater der Kinder zur Tatzeit aufhielt. Unklar war außerdem, wie die Jungen zu Tode kamen und ob es sich bei den Vorwürfen gegen die 43-Jährige um Mord, Totschlag oder ein anderes Verbrechen mit Todesfolge handelt.

Die Luisenstraße liege "mitten im Stadtkern", sagte Oberbürgermeister Marcus Zeitler der RNZ. "Eine normale Gegend." Zeitler war noch am Sonntagabend von den Behörden informiert worden. Nähere Details lagen ihm nicht vor. "Ich vertraue aber voll darauf, dass Polizei und Staatsanwaltschaft da eine Top-Arbeit machen", betonte er.

Dass sich das Verbrechen ausgerechnet an Ostern und damit dem wichtigsten christlichen Fest ereignete, ist für den CDU-Politiker "noch entsetzlicher als es ohnehin schon ist". Zeitler ist selbst Vater von zwei Kindern. "Umso grausamer fühlt es sich an", so das fassungslose Stadtoberhaupt.

Update: Montag, 10. April 2023, 19.26 Uhr

Hockenheim. (dpa) Kuscheltiere und Kerzen stehen am Ostermontag neben einem Hauseingang in Hockenheim und erinnern an zwei Kinder, die einem Verbrechen zum Opfer gefallen sein sollen: Am Vorabend haben Polizei und Staatsanwaltschaft die Öffentlichkeit informiert, dass die sieben und neun Jahre alten Geschwister nach ersten Erkenntnissen getötet wurden. Die Ermittler nahmen eine 43-Jährige noch am Tatort wegen Verdachts eines Tötungsdeliktes fest.

Bei der Frau handele es sich um die Mutter, berichtete die "Bild"-Zeitung am Montag online unter Berufung auf Mannheims Oberstaatsanwalt Andreas Grossmann und zitierte ihn mit den Worten: "Sie hat die Polizei auch selbst informiert. Näheres zum Motiv und dem Tathergang wird derzeit noch ermittelt." In der Mitteilung der Ermittler von Sonntagabend war lediglich von einer Angehörigen die Rede. Die Kinderleichen seien in einer Wohnung gefunden worden.

Auf dpa-Nachfrage reagierte die Staatsanwaltschaft am Montag zunächst nicht. Die Polizei verwies darauf, dass es erst am Dienstag weitere Informationen der Behörden geben solle - Staatsanwaltschaft und Polizei wollten sich absprechen.

Offen blieben damit unter anderem die Fragen, ob sich die Frau schon zum Geschehen geäußert hat, wer alles in der Wohnung lebte und wo der Vater der Kinder zur Tatzeit war. Unklar war außerdem, wie die Kinder - laut "Bild" sind es Brüder - zu Tode kamen und ob es sich bei den Vorwürfen gegen die Frau um Mord, Totschlag oder beispielsweise um ein anderes Verbrechen mit Todesfolge handelt.

Die Leichen der Geschwister sollen an diesem Dienstag obduziert werden, wie ein Polizeisprecher am Sonntagabend gesagt hatte. In der Mitteilung hieß es darüber hinaus, die Staatsanwaltschaft Mannheim und das Dezernat für Kapitalverbrechen des Kriminalkommissariats Mannheim hätten die weiteren Ermittlungen gegen die 43-Jährige aufgenommen. Auch die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg und das Institut für Rechtsmedizin der Universität Heidelberg seien involviert.

Update: Montag, 10. April 2023, 14.25 Uhr

Hockenheim. (pol/mün) In einer Wohnung in der Hockenheimer Luisenstraße wurden am Ostersonntag zwei Kinder im Alter von 9 und 7 Jahren tot aufgefunden. Das teilten die Staatsanwaltschaft Mannheim und das Dezernat für Kapitalverbrechen des Kriminalkommissariats Mannheim am Sonntagabend mit.

Bei den beiden Kindern soll sich um Geschwister handeln. Unter Tatverdacht steht eine 43 Jahre alte Angehörige, die am Tatort festgenommen wurde.

Mit Hilfe der Ermittlungen der Kriminaltechnik und Erkenntnissen des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Heidelberg habe sich der Verdacht gegen die Frau erhärtet, hieß es.

Die Leichen der Geschwister sollen den Angaben der Polizei zufolge am Dienstag obduziert werden.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Dezernats für Kapitalverbrechen des Kriminalkommissariats Mannheim, insbesondere zu dem genauen Tatablauf, dauern derzeit an.

Ort des Geschehens

Weitere Informationen über das mutmaßliche Tötungsdelikt oder die Identität der beiden Kinder gaben die Ermittler am Ostersonntag noch nicht bekannt.