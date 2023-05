Hockenheim. (pri) In den frühen Morgenstunden am Freitag gegen 01:40 Uhr ist in der Hubertusstraße ein ungewöhnlicher Vorfall passiert: Aus bisher unbekannten Gründen ist eine Hauswand im oberen Bereich eingestürzt. Das Haus befand sich zu diesem Zeitpunkt im Umbau und war nicht bewohnt. Zum Glück wurde niemand verletzt, aber Mauerteile fielen auf den Gehweg und die Straße. Die Polizei teilte mit, dass ein Fahrzeug in der Nähe beschädigt wurde.

Als Vorsichtsmaßnahme wurde ein Baustopp verhängt, da ein weiterer Einsturz des Gebäudes nicht ausgeschlossen werden konnte. Das THW wurde von der Feuerwehr hinzugezogen, um mit einem Baufachberater das Gebäude zu begutachten. Nach der eingehenden Untersuchung stellte sich heraus, dass das Obergeschoss und das Dach des Gebäudes schwer beschädigt wurden, es aber nicht akut einsturzgefährdet war.

Die Polizei sperrte den betroffenen Abschnitt der Hubertusstraße, um die Sicherheit der Anwohner und Passanten zu gewährleisten. Über die Höhe des entstandenen Sachschaden liegen noch keine Informationen vor.