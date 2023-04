Hockenheim. (pol/mün) In einer Wohnung in der Hockenheimer Luisenstraße wurden am Ostersonntag zwei Kinder im Alter von 9 und 7 Jahren tot aufgefunden.Das teilen Staatsanwaltschaft Mannheim und das Dezernat für Kapitalverbrechen des Kriminalkommissariats Mannheim am Sonntagabend mit. Es soll sich um Geschwister handeln. Unter Tatverdacht steht eine 43 Jahre alte Angehörige, die am Tatort festgenommen wurde.

Mit Hilfe der Ermittlungen der Kriminaltechnik und Erkenntnissen des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Heidelberg habe sich der Verdacht gegen die Frau erhärtet.

ie Leichen der Geschwister sollen seinen Angaben zufolge am Dienstag obduziert werden. Über die Kinder wurden noch keine weiteren Details mitgeteilt.

Ort des Geschehens

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Dezernats für Kapitalverbrechen des Kriminalkommissariats Mannheim, insbesondere zu dem genauen Tatablauf, dauern derzeit an. Weitere Informationen über das mutmaßliche Tötungsdeliktgaben die Ermittler am Ostersonntag zunächst nicht heraus.