Hirschberg-Großsachsen. (dani) Ein Terrassenbrand im Rebenweg am Freitagmorgen ist noch mal glimpflich ausgegangen: Verletzt wurde niemand, auch ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus konnte verhindert werden. Grund war unter anderem das beherzte und schnelle Eingreifen von Nachbarn, die den Brand mit Gartenschläuchen zu löschen versuchten, bis die Freiwillige Feuerwehr Hirschberg eintraf.

Diese wurde gegen 8.15 Uhr gerufen, nachdem auf der Terrasse einer Souterrainwohnung ein Feuer ausgebrochen war. Mehrere Terrassenmöbel standen in Brand, berichtete Feuerwehrkommandant Peter Braun. Im weiteren Verlauf griff das Feuer auf die anliegende Hausfassade sowie eine hölzerne Gartenmauer über. Durch die Hitzeentwicklung zersprangen ein Fenster sowie die Terrassentür, wodurch Rauchgase in die Souterrainwohnung eindrangen. In der Wohnung entzündete sich ein Teil eines Schrankes, der jedoch schnell gelöscht werden konnte.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten die Bewohner das Haus bereits verlassen. Die Einsatzkräfte retteten jedoch einen Hund und eine Katze aus der Wohnung. Eine im Obergeschoss lebende Familie wurde zunächst mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation durch den Rettungsdienst behandelt, musste aber nicht ins Krankenhaus. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 100.000 Euro. Die Ursache des Brandausbruchs ist nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen, die das Polizeirevier Schriesheim aufgenommen hat. Die Wohnung ist nach Aussagen eines Polizeisprechers vorerst nicht bewohnbar. Die übrigen Anwohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren.

Ort des Geschehens

Der Einsatz war für die Feuerwehr nach gut zwei Stunden beendet. "Wenn die Nachbarn nicht so beherzt eingegriffen hätten, wäre es deutlich größer und schlimmer geworden", sagte Braun und dankte allen Beteiligten.