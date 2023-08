Hirschberg/Heddesheim. (ans) Am Montagmorgen ist es in gleich mehreren Orten zu Stromausfällen gekommen: Sowohl in Teilen Hirschbergs und Heddesheims blieb es dunkel. Wie der Netzbetrieb Hirschberg, der ebenso wie die Versorgungswerke Heddesheim zu den Stadtwerken Viernheim gehören, auf RNZ-Anfrage mitteilte, seien die Ausfälle in ihrem Zuständigkeitsbereich ab 6.35 Uhr aufgetreten.

Ab circa 10 Uhr sei alles wieder da gewesen, so der Stromnetzbetreiber. Bereits ab 9.30 Uhr konnten Teilbereiche wieder raufgeschaltet werden. Zur Ursache ist noch nichts bekannt. Auch ob die Ausfälle mit denjenigen in Teilen Heidelbergs am Montagmorgen zusammenhängen, ist noch unklar. Die RNZ wird weiter berichten.

Update: Montag, 7. August 2023, 12.05 Uhr