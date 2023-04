Von Christina Schäfer

Hirschberg. Bernhard Adler zeigte sich am Ende zufrieden. "Das ist doch eine Perspektive für uns", sagte das Mitglied des Heisemer Dorftheaters. Es war Adlers Reaktion auf eine Zusicherung von Gemeinderat Alexander May, dass sich die Freien Wähler in den kommenden zwei bis drei Jahren um das seit langer Zeit gewünschte Bürgerhaus kümmern wollen.