Von Annette Steininger

Hirschberg. Die Zuhörerreihen in der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt (ATU) am Dienstag waren gut gefüllt. Offenbar handelte es sich um Anwohner des Quartiers "Lörscher Weg, Lobdengaustraße, Im großen Garten und Riedweg" in Großsachsen, für das ein Parkraumkonzept-Entwurf vorgestellt wurde, den der Ausschuss einstimmig beschloss.