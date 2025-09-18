Donnerstag, 18. September 2025

Neues Parkraumkonzept für Großsachsens Lobdengaustraße

Wenn jeder Parkplatz zählt: Der Ausschuss beschloss am Dienstag den Entwurf für Parkraumkonzept im Quartier rund um die Lobdengaustraße.

18.09.2025 UPDATE: 18.09.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 18 Sekunden
Auch wenn viele Anwohnende private Stellplätze in der Lobdengaustraße haben, ist der Parkdruck dennoch hoch. Hier soll durch Markierungen geregelt geparkt werden, wodurch es aber mit dem Parken enger wird. Foto: Dorn

Von Annette Steininger

Hirschberg. Die Zuhörerreihen in der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt (ATU) am Dienstag waren gut gefüllt. Offenbar handelte es sich um Anwohner des Quartiers "Lörscher Weg, Lobdengaustraße, Im großen Garten und Riedweg" in Großsachsen, für das ein Parkraumkonzept-Entwurf vorgestellt wurde, den der Ausschuss einstimmig beschloss.

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Annette Steininger
Redakteurin
zu unseren Autoren  
