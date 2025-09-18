Neues Parkraumkonzept für Großsachsens Lobdengaustraße
Wenn jeder Parkplatz zählt: Der Ausschuss beschloss am Dienstag den Entwurf für Parkraumkonzept im Quartier rund um die Lobdengaustraße.
Von Annette Steininger
Hirschberg. Die Zuhörerreihen in der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt (ATU) am Dienstag waren gut gefüllt. Offenbar handelte es sich um Anwohner des Quartiers "Lörscher Weg, Lobdengaustraße, Im großen Garten und Riedweg" in Großsachsen, für das ein Parkraumkonzept-Entwurf vorgestellt wurde, den der Ausschuss einstimmig beschloss.
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+