Von Annette Steininger

Hirschberg-Großsachsen. Wenn man ein Baby bekommt, ändert sich vieles im Leben. Auch die Freizeitgestaltung stellt manche junge Mutter vor Herausforderungen. Wie schön wäre es, mal wieder tanzen zu gehen, denkt sich da so manche. Doch da ist ein Baby, das regelmäßig gestillt oder gefüttert werden will. Und schon als Schwangere findet man gar nicht so leicht einen Ort, an dem man tanzen kann, ohne sich eingeengt zu fühlen.

All das kennt Kerstin Kreutzer, examinierte Pflegefachkraft für Psychiatrie sowie Fitness- und Wellnesstrainerin mit Weiterbildung zur Post- und Pränataltrainerin, nur zu gut. Die Großsachsenerin ist selbst Mutter von drei Kindern: "Und das Tanzen hat mir damals gefehlt", erinnert sie sich an die Anfangszeit. "Wenn man stillt, ist es noch mal schwieriger", weiß Kreutzer um die Herausforderungen des Ausgehens.

Weil es aber Frauen gibt, die genau das wollen – die Großsachsenerin kennt die Bedürfnisse auch durch ihre Arbeit als Fitnesstrainerin mit Jungmamas und Schwangeren –, kam bei ihr 2020 schon mal ein Gedanke auf: "Warum nicht einen Tanzabend für Schwangere und Muttis veranstalten?" Doch diese Überlegungen machte erst mal der Lockdown zunichte.

Jetzt kam die Idee bei ihr wieder hoch – und sie fragte bei der Sportgemeinde Leutershausen (SGL) an, die sie dafür begeistern konnte. Gemeinsam mit der SGL veranstaltet Kerstin Kreutzer nun am Freitag, 8. März, erstmals "Dance Café Mommys", einen Tanzabend für Schwangere und Mütter in der Alten Turnhalle in Großsachsen.

Das Konzept erinnert an die gerade sehr beliebte Veranstaltungsreihe "Mama geht tanzen", allerdings soll dieser Tanzabend nicht als Konkurrenz, sondern vielmehr als Ergänzung verstanden werden. ",Mama geht tanzen’ spricht ja eher diejenigen an, deren Kinder nicht mehr im Babyalter sind," meint Kreutzer. Mit "Dance Café Mommys" soll aber auch den Jungmüttern und Schwangeren die Möglichkeit geboten werden, wieder einmal abzutanzen oder einfach nur ins Gespräch zu kommen.

Zu mama- und babyfreundlicher Zeit nämlich um 18 Uhr (Einlass ab 17.30 Uhr), geht es los, zunächst noch mit etwas leiserer Musik wegen der Babys. Ab 20 Uhr wird es dann etwas lauter werden. Bei Technik und Sound setzen die Veranstalter auf Unternehmer aus dem Ort: So wird DJ Dennis für den passenden Sound sorgen und ET Events Veranstaltungstechnik für die entsprechende Technik.

"Ohne DJ Dennis hätte ich das nicht gemacht", sagt Kerstin Kreutzer ganz offen. Ihn kenne sie schon seit ein paar Jahren, und sie weiß: "Er sorgt immer für Stimmung." Die Playlist mit Hits aus den 80ern, aus den 90ern, aber auch Aktuellem sei schon erstellt, natürlich mit ganz viel "Frauenfreundlichem".

"Girls just wanna have fun" darf da beispielsweise nicht fehlen. Aber auch für Rückzugsorte wird an diesem besonderen Tanzabend gesorgt sein, beispielsweise zum Stillen oder zum Wickeln.

Noch eine Besonderheit des Abends: Es gibt (fast) keinen Alkohol. Lediglich beim Sektempfang kann man noch mit oder ohne Alkohol wählen. Neben diversen (alkoholfreien) Getränken wird es natürlich auch den namensgebenden Kaffee geben.

So halten die Mamis sicher bis zum Veranstaltungsende um 22.30 Uhr durch. Sollte die Veranstaltung ein Erfolg werden, dann wird es Wiederholungen geben, verspricht Kreutzer. Und sie soll nicht nur in Hirschberg steigen, sondern auch in anderen Orten in der Umgebung. Aber jetzt dürfen erst mal die Mamis in Hirschberg wieder so richtig abtanzen.

Info: Karten (auf 500 Tickets begrenzt) für 15,50 Euro gibt es ausschließlich online (keine Abendkasse).