Hirschberg-Großsachsen. (ans) Da floss am Sonntag gar nichts mehr aus dem Hahn: Einige Großsachsener mussten feststellen, dass sie kein Wasser bekamen. Anwohner der Uhlandstraße erfuhren über die Störungshotline der Stadtwerke Weinheim, dass ein Wasserrohrbruch in der Brunnengasse ursächlich sei und man mit Hochdruck daran arbeite, diesen zu beheben. Das bestätigte abends auch René Krieger vom Bereitschaftsdienst der Stadtwerke Weinheim. Der Wasserrohrbruch im Bereich des Gehwegs Ecke Brunnengasse/Winzerweg sei ihnen um 10 Uhr gemeldet worden. Ab 17 Uhr seien die betroffenen Straßen Winzerweg, Brunnengasse und Uhlandstraße nach und nach wieder mit Wasser versorgt gewesen.

Über die Ursache konnte Krieger am Sonntagabend nichts sagen. Sie seien ja auch nur der Notdienst für das Gebiet. Was er aber sicher sagen konnte, dass kein Zusammenhang mit den angekündigten Arbeiten im Bereich Brunnengasse/Ecke Winzerweg besteht. Erst vor wenigen Tagen hatte der Zweckverband Gruppenwasserversorgung Obere Bergstraße als Wasserversorger für Hirschberg und Heddesheim nämlich angekündigt, zwischen 2. und 14. November Rohrleitungsbauarbeiten an einem Übergabeschacht in diesem Bereich vornehmen zu wollen. Am 8. November sollen die Arbeiten an der Trinkwasserleitung stattfinden. Dann könne es zu Veränderungen des Wasserdrucks und zu Trübungen im Trinkwasser kommen.