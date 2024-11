Hirschberg-Leutershausen. (ans) Einen etwas anderen Weihnachtsmarkt mit Adventsausstellung veranstaltet Anna-Lina Rodemich von der "Modeblüte" im Hof vor ihrem Geschäft in der Bahnhofstraße 34. Am Samstag, 23. November, kann man dort von 11 bis 18 Uhr nach Herzenslust stöbern, etwas essen und Außergewöhnliches erwerben.

Den Weihnachtsmarkt veranstaltet Rodemich bereits zum zweiten Mal. Waren es im vergangenen Jahr noch sechs externe Anbieter, so sind es inzwischen zehn. Sie habe Anfragen von den Teilnehmern im vergangenen Jahr und ebenso von neuen gehabt, freut sich Rodemich über das große Interesse. Sie selbst wird Adventskränze, Weihnachtsdeko und -accessoires anbieten. Außerdem Glühwein, Bratwurst und Waffeln. Von der Feldküche 86 gibt es Suppen.

"Re’Kids" aus Weinheim-Lützelsachsen wird Kunstwerke aus Resin-Harz verkaufen, eine Tätowiererin für ihr künftiges Geschäft im gleichen Ortsteil Gutscheine anbieten. "Noras Wunderkiste" aus Leutershausen bietet Gehäkeltes und Gestricktes feil. Bei "Lu_oils" kann man an ätherischen Ölen schnuppern und sie natürlich erwerben. Auch eine Frau, die Parfumberatung anbietet, ist mit von der Partie beim Weihnachtsmarkt. Vegane Kerzen mit Edelsteinen werden ebenfalls verkauft.

Erstmals dabei sind zwei Anbieter, die für den geliebten Vierbeiner beziehungsweise Frauchen oder Herrchen Accessoires verkaufen.

So kann man beispielsweise bei "BeCreative" schöne Hundeleinen und Hundehalsbänder erwerben, während es bei "Dogspirit" aus Hirschberg-Großsachsen praktische und schicke handgefertigte Taschen für Leckerli und Beutel gibt und alles, was man für den Gassigang so benötigt.

Als Konkurrenz zum "großen" Leutershausener Weihnachtsmarkt am ersten Advent an und in der Markthalle sieht Anna-Lina Rodemich ihren Markt nicht, denn das Angebot hier sei ein ganz anderes. Sie freut sich auf jeden Fall auf zahlreiche Besucher bei ihrem etwas anderen Markt.