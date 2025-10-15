Mittwoch, 15. Oktober 2025

zurück
Plus Hirschberg-Leutershausen

Pinktrails.de wandert gegen den Brustkrebs

Film und Gespräch im Olympia-Kino über Brustkrebs und die lokale Initiative. Im kommenden Jahr gibt es wieder fünf Touren.

15.10.2025 UPDATE: 15.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 2 Sekunden
Kathryn Pidan (li.) aus Heppenheim und Andrina Woodhead aus Hirschberg stellten vergangene Woche die Initiative Pinktrails im Olympia-Kino vor. Foto: Kreutzer

Von Volker Knab

Hirschberg-Leutershausen. Kein leichtes Thema: Wie sich Betroffene nach einer Brustkrebserkrankung durch Sport und Bewegung helfen, das stand im Mittelpunkt des jüngsten Films mit Gespräch im Olympia-Kino. Der neue Dokumentarfilm "Pink Power" erzählt in bewegenden Szenen die aufmunternde Geschichte eines Team von Frauen im Drachenbootsport.

Im

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.