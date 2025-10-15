Pinktrails.de wandert gegen den Brustkrebs
Film und Gespräch im Olympia-Kino über Brustkrebs und die lokale Initiative. Im kommenden Jahr gibt es wieder fünf Touren.
Von Volker Knab
Hirschberg-Leutershausen. Kein leichtes Thema: Wie sich Betroffene nach einer Brustkrebserkrankung durch Sport und Bewegung helfen, das stand im Mittelpunkt des jüngsten Films mit Gespräch im Olympia-Kino. Der neue Dokumentarfilm "Pink Power" erzählt in bewegenden Szenen die aufmunternde Geschichte eines Team von Frauen im Drachenbootsport.
