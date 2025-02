Hirschberg-Großsachsen. (ans) Bergeleiter und Disponent Stefan Cornely von Auto Bissinger aus Karlsruhe konnte am Dienstag, um 12.45 Uhr, Vollzug melden: Dann war der Lastwagen, der vergangene Woche beim östlichen Kreisverkehr auf dem Autobahnzubringer die Böschung hinuntergerollt war, geborgen. Erst mussten Sperrungen errichtet, Gehölz und Pfosten an der kaputten Leitplanke entfernt werden. Zudem musste die Ladung aus dem Lkw raus, ein bis zwei Tonnen unter anderem an Trockenbaumaterial.

Der 26-Tonner mit einem Leergewicht von zwölf Tonnen wurde mit einer Seilwinde hochgezogen und gleichzeitig von einem Kran angehoben. Die letzten Meter ging es schwebend zurück auf die gesperrte Landesstraße L541. Die Bergung an sich dauerte nur 25 Minuten. Anschließend kam die Straßenmeisterei zur Reparatur der Leitplanken. Ein außergewöhnlicher Fall? "Nein, wir machen so was öfter", so Cornely.

Update: Dienstag, 4. Februar 2025, 14.03 Uhr

Landesstraße für Lkw-Bergung gesperrt

Hirschberg. (dani) Der Lastwagen, der am Mittwoch von der Landstraße L541 abgekommen und eine Böschung heruntergerutscht war, wird nun geborgen. Dafür ist die L 541 zwischen Hirschberg und Heddesheim am Dienstag für voraussichtlich sechs bis acht Stunden voll gesperrt.

Während der Sperrung wird der Lkw-Verkehr über die K 4135 nach Heddesheim und anschließend auf die A 5 bei Ladenburg umgeleitet. Die Umleitungen sind entsprechend ausgeschildert.