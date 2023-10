Hirschberg. (ze) Wieder einmal ein Wahlsonntag in Deutschland: Während in Bayern und Hessen Landtagswahlen stattfanden, waren in Hirschberg knapp 7800 Wahlberechtigte dazu aufgerufen, darüber zu entscheiden, ob die Gemeinde die Planung für eine Ortsrandentlastungsstraße wieder aufnehmen soll, nachdem der Gemeinderat Ende letzten Jahres mehrheitlich den Bau einer derartigen Straße abgelehnt hatte.

Die rund 1400 Briefwahlstimmen, die bis Ende der Woche im Rathaus eingetroffen waren, ließen eine recht hohe Wahlbeteiligung vermuten. Doch am frühen Morgen sah es in den Wahllokalen in der Martin-Stöhr-Grundschule in Leutershausen, die ab 8 Uhr geöffnet waren, noch nicht danach aus. "In der ersten Stunde war fast nichts los", berichtete Gemeinderat Werner Volk, der im Stimmbezirk 001-04 als Wahlhelfer aktiv war. Gerade einmal zehn Wähler hatten zwischen 8 und 9 Uhr ihre Stimmen abgegeben. "Jetzt läuft es aber", stellte Volk rund zweieinhalb Stunden nach Öffnung der Wahllokale fest. Und wie zum Beweis betraten gleichzeitig sechs Wähler den Raum.

Ganz ähnlich sah es nebenan im Wahlbezirk 001-03 aus. Etwa vier Prozent der Wahlberechtigten für diesen Bezirk hatten bis 10 Uhr gewählt. "Bis 11 Uhr schaffen wir die zehn Prozent", war Gemeinderat und Wahlhelfer Tobias Rell angesichts der zunehmend eintreffenden Wähler optimistisch. Sollten diese mit dem Auto zur Grundschule gekommen sein, hatten sie jedoch ein Parkplatzproblem zu lösen. Denn durch den gleichzeitig stattfindenden Flohmarkt in der Heinrich-Beck-Halle waren die Parkplätze rund um die Schule zumindest am Vormittag weitestgehend belegt. Dafür war die Einfahrt zum Schulhof offen, der zusätzlich als Parkplatz genutzt werden konnte. Das realisierten allerdings nur wenige.

Etwas anders war die Situation in der Grundschule in Großsachsen. Parkplätze gab es hier ausreichend rund um die Schule, und die frühe Stunde hatten hier deutlich mehr Wahlberechtigte als in Leutershausen genutzt, um ihre Stimmen abzugeben. 22 Wähler zählte man im Wahlbezirk 002-02 zwischen 8 und 9 Uhr, und um 10.30 Uhr konnte Gemeinderat und Wahlhelfer Jörg Mayer berichten, dass die Zehn-Prozent-Marke für diesen Wahlbezirk überschritten war.

Im gegenüberliegenden Raum, der für den Wahlbezirk 002-03 genutzt wurde, war die Wahlbeteiligung am Vormittag allerdings etwas geringer. "Es geht schleppend voran", beschrieb Gemeinderat und Wahlhelfer Christian Würz die Wahlbeteiligung, die aber immer noch über der in Leutershausen lag. Daher ging Würz ebenfalls davon aus, dass bis 11 Uhr mehr als zehn Prozent der Wahlberechtigten in diesem Bezirk ihre Stimmen abgegeben haben würden. Zusammen mit den Stimmen der Briefwähler lag man damit wohl in allen Wahlbezirken am späten Vormittag deutlich über 20 Prozent Wahlbeteiligung.