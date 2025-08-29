Großsachsen rüstet sich für die Widda Kerwe
Reges Treiben auf dem Kerweplatz: Ein Besuch bei den Aufbauarbeiten. Bei den Organisatoren herrscht gute Laune.
Von Meike Paul
Hirschberg-Großsachsen. Donnerstagmorgen, kurz nach 8 Uhr: Die Sonne kämpft sich mühsam durch die feuchte Luft, der Asphalt vor der Sachsenhalle glänzt noch nass vom Regen in der Nacht. Doch von Müdigkeit keine Spur: Auf dem Parkplatz herrscht schon jetzt geschäftiges Treiben.
Männer und Frauen in Arbeitshandschuhen wuchten Stangen, Planen und
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+