Von Meike Paul

Hirschberg-Großsachsen. Donnerstagmorgen, kurz nach 8 Uhr: Die Sonne kämpft sich mühsam durch die feuchte Luft, der Asphalt vor der Sachsenhalle glänzt noch nass vom Regen in der Nacht. Doch von Müdigkeit keine Spur: Auf dem Parkplatz herrscht schon jetzt geschäftiges Treiben.

Männer und Frauen in Arbeitshandschuhen wuchten Stangen, Planen und