Großsachsen rüstet sich für die Widda Kerwe

Reges Treiben auf dem Kerweplatz: Ein Besuch bei den Aufbauarbeiten. Bei den Organisatoren herrscht gute Laune.

29.08.2025 UPDATE: 29.08.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 55 Sekunden
Die Autoscooter sind bereits startklar und warten auf Fahrgäste. Foto: Kreutzer

Von Meike Paul

Hirschberg-Großsachsen. Donnerstagmorgen, kurz nach 8 Uhr: Die Sonne kämpft sich mühsam durch die feuchte Luft, der Asphalt vor der Sachsenhalle glänzt noch nass vom Regen in der Nacht. Doch von Müdigkeit keine Spur: Auf dem Parkplatz herrscht schon jetzt geschäftiges Treiben.

Männer und Frauen in Arbeitshandschuhen wuchten Stangen, Planen und

