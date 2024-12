Von Stefan Hagen

Hirschberg-Großsachsen. Jähes Ende der besinnlichen Tage nach Weihnachten: Am Samstag um die Mittagszeit zerreißen Schüsse die Stille in der Carl-Benz-Straße in Großsachsen. Polizeibeamte haben auf einen mit Beil und Messer bewaffneten Mann geschossen, der trotz mehrfacher Aufforderung die Waffen nicht fallen lässt. Der 26-jährige Tatverdächtige, der nach Polizeiangaben