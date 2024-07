Hirschberg. (ans) Allein die textlichen Erläuterungen der Verwaltung umfassten sechs Seiten. Daran kann man schon sehen, dass sich der Ausschuss für Technik und Umwelt am Dienstag mit einem komplexen Bauvorhaben in der Großsachsener Breitgasse 39 befassen musste. Aufgrund der "Vielzahl an Vorhaben", so Bürgermeister Ralf Gänshirt, sei eine "umfassende Bewertung" erfolgt. Hier gelten nicht nur

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote