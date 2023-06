Sehr gut kam bei ihm auch die musikalische Unterhaltung durch das "Good Life Trio" an, das immer wieder den Standort wechselte und luftig-leichte Jazz-Standards und Swing erklingen ließ. Passend zum Wetter. Später sollten noch Auftritte des MGV 1884, der Sängereinheit und der Kapelle AM aus Leutershausen sowie der Harmonie Municipale aus Brignais folgen, ebenfalls an verschiedenen Orten.

Vereinenden Charakter hatte auch die Platzierung der Bierbänke, die sich wie eine lange Schnur die Weinreben entlang zogen, mit Sonnenschirmen ausgestattet. Wer keinen der begehrten Schattenplätze ergatterte, schob mitunter eine Bank zu einer Mauer, um nicht "gegrillt" zu werden. Apropos: Schweißtreibend war sicher auch die Arbeit am Grill bei der Jugendfeuerwehr, die an einem der insgesamt zehn Stände Würstchen anbot und für den "Tag der offenen Tür" sowie das Sommerfest warb. Deftiges gab es auch bei "Satchmo Hotdogs", während "Love-Cooking" unter anderem Wurstsalat und Gemüsequiche anbot.

Hirschberg. (ans) Ob Franzosen wohl auch Odenwälder Kochkäse mit Zwiebeln und Brot mögen? "Wir haben uns gedacht, wir bieten etwas Typisches von hier an", erklärte der Zweite Vorsitzende des Partnerschaftsvereins, Reinhard Korkowski. Und dieses Angebot bei der 1. Hirschberger Meile in der Oberen Bergstraße kam an. "Er ist sehr lecker, wir haben in der Region rund um Lyon einen ganz ähnlichen Käse", berichtete eine Französin aus der P artnerstadt Brignais begeistert.

Überhaupt vereinte diese vom Bund der Selbstständigen (BDS) Hirschberg veranstaltete Meile im Rahmen des Partnerschaftsjubiläums am Samstag vieles. Davon zeugten auch die bunten Ergebnisse des Malwettbewerbs der dritten und vierten Klassen der Grundschulen, den der Partnerschaftsverein veranstaltet hatte. Über 100 originelle Werke waren eingegangen, eine Auswahl zierte den Stand.

Beim BDS war man zufrieden mit dem Besuch. "Die Birnen-Limonade geht besonders gut weg", sagte Walter Gentz zufrieden. Auch Hanjalka Dénes vom Bistrowagen "Aubergin" war schwer im Einsatz und gab einen Burger nach dem anderen raus. Zur Seelenfutter-Manufaktur zog es den Großsachsener Musiker Matz Scheid: "Ich habe jetzt Lust auf ein Panini."

Beim DRK übte Joachim Vosloh mit RNZ-Redakteurin Annette Steininger die Herzdruckmassage. Foto: Dorn

"Die Meile soll ja ein Straßenfest-Flair haben", sagte BDS-Vorsitzender Johannes Teutsch, der an seinem Stand Wein ausschenkte. Seine Hoffnung auf noch mehr Besucher wurde erfüllt. Ob es weitere Hirschberger Meilen geben wird? "Da sind schon Überlegungen da", verriet Teutsch. Seine Frau Anna, Floristin, hatte am Stand wunderschöne bunte Sträuße platziert. Seit einer Woche bietet sie diese – regional und saisonal – auf dem Weingut an.

Jetzt schnell noch mit einem Tartelette am Café-Erdmann-Stand stärken, bevor es weiterging zum DRK, das nicht nur den Sanitätsdienst übernommen hatte, sondern auch an einer Puppe zeigte, wie eine Herzdruckmassage und das Anlegen eines Druckverbandes funktionieren. "Wir werden überrannt", freute sich der stellvertretende Bereitschaftsleiter Joachim Vosloh, zugleich Initiator des Pilotprojekts "Helfer vor Ort".

Das „Good Life Trio“ spielte Entspannendes zum Essen. Foto: Dorn

Auch den bereitstehenden Rettungswagen inspizierten die Kinder neugierig. Am jeweils äußeren Ende der Oberen Bergstraße konnte man zudem die coolen Zweiräder von "Tretroller Bergstraße" testen oder bei "Radsport Bergstraße" mal ein E-Bike ausprobieren.