Montag, 03. November 2025

zurück
Plus Hirschberg

Ein Grusel, der auch Spaß machen kann

Bei Familie Mosetter im Beinpfad war am Halloweenabend einiges los. Scheune und Hof verwandelten sie in ein Gruselkabinett.

03.11.2025 UPDATE: 03.11.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 41 Sekunden
Die Verkleidung der Gäste passte hervorragend zu dem, was sie im Beinpfad erwartete. Das Schlangestehen nahmen sie gerne in Kauf, voller Vorfreude auf den Halloween-Schreck. Foto: Dorn

Von Christina Schäfer

Hirschberg-Leutershausen. Man hörte den Trubel noch bevor das Auge die rot beleuchtete Fassade fand. Pop-Musik schallte aus einem Lautsprecher weit hinaus in die anliegenden Straßen. Sie ging aus vom Beinpfad 1. Keine Frage: Es gab genügend Häuser in Leutershausen, deren Besitzer Vorgarten und Fassade Halloween-tauglich geschmückt hatten. Doch was das

