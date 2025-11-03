Von Christina Schäfer

Hirschberg-Leutershausen. Man hörte den Trubel noch bevor das Auge die rot beleuchtete Fassade fand. Pop-Musik schallte aus einem Lautsprecher weit hinaus in die anliegenden Straßen. Sie ging aus vom Beinpfad 1. Keine Frage: Es gab genügend Häuser in Leutershausen, deren Besitzer Vorgarten und Fassade Halloween-tauglich geschmückt hatten. Doch was das