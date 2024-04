Werden die Gebäude in Hirschberg saniert, dann wird auch Photovoltaik mitgedacht, sagte Bürgermeister Ralf Gänshirt (5.v.r.), als er mit Vertretern der Energiegenossenschaft Hohe Waid die neue Anlage am Sportzentrum in Leutershausen vorstellte. Foto: Kreutzer