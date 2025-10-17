Es gibt kein Bordell, keine Lofts, sondern Wohnungen
Der Gemeinderat beschloss den Bebauungsplan. Dort könnte von 2026 an günstiger Wohnraum entstehen.
Von Philipp Weber
Weinheim. "Die Hildebrandsche Mühle bekommt einen Plan", titelte die RNZ am 7. Oktober – und seit Mittwoch kann man hinzufügen: einen, der wohl aufgeht. Der Gemeinderat hat dem Abschluss eines städtebaulichen Vertrags mit einem Projektentwickler zugestimmt und den Satzungsbeschluss zu einem entsprechenden Bebauungsplan gefasst. Auf dem früheren