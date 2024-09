Region Heidelberg. (lesa) Alle Zeichen stehen auf Herbst – auch im Veranstaltungskalender der Region rund um Heidelberg. Von Festen bis hin zu Märkten dreht sich am Samstag und Sonntag, 28. und 29. September, allerhand um die Jahreszeit der fallenden Blätter. Außerdem sind Ehrenamtliche im Rahmen des Freiwilligentags der Metropolregion Rhein-Neckar auf den Beinen. Was am Wochenende los ist, fasst die RNZ – soweit bekannt – zusammen.

Dossenheim

> Ein Gartenkonzert spielt die fünfköpfige Coverband "Sunny Side Up" am Samstag im Haus der Musik. Die Musiker spielen auf Einladung des Vereins zur Pflege der Live-Musik tanzbare Hits aus 50 Jahren Rock- und Popmusik. Konzertbeginn ist um 19.30 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr.

> Die Frühstücksgespräche für Alleinlebende und Interessierte finden am Samstag im Martin-Luther-Haus statt. Thema ist "Der Bibliolog – weil jeder und jede etwas zu sagen hat". Mit dabei ist Pfarrerin und Bibliolog-Trainerin Gisela Hahn-Rietberg. Anmeldungen gehen an Christa Winkler, Telefon 06221/866653, oder ans evangelische Pfarramt unter Telefon 06221/866582.

> Einen musikalischen Abendgottesdienst gestalten der evangelische Kirchenchor und Gastsänger aus dem evangelischen Kirchenchor Schriesheim sowie der katholischen Choraktiven Dossenheim am Sonntag in der evangelischen Kirche. Die Liturgie leitet Pfarrer Matthias Weber, die musikalische Leitung liegt bei Carola Steinmaier. Los geht’s um 18 Uhr.

Eppelheim

> "Frühstück für Jeder-Frau" gibt es am Samstag von 10 bis 13 Uhr im katholischen Gemeindehaus, Blumenstraße 33. Bei der Veranstaltung der KFD referiert Astrid Fehrenbach vom Verein Amalie über die Arbeit der Mannheimer Beratungsstelle für Frauen in der Prostitution.

Gaiberg

> Ökumenisches Gemeinde- und Erntedankfest wird am Sonntag in der katholischen Kirche gefeiert. Um 11 Uhr beginnt der Festgottesdienst, der vom Posaunen- und vom Kirchenchor mitgestaltet wird. Anschließend gibt es Mittagessen, Musik, Kaffee und Kuchen. Erntegaben können am Sonntag ab 10 Uhr in der Kirche abgegeben werden. Sie werden anschließend der Tafel zur Verfügung gestellt.

Heiligkreuzsteinach

> "120 Johr Sing und Swing im Kerchechor" – also 120. Jubiläum – feiert der evangelische Kirchenchor mit einem Jubiläumskonzert am Samstag in der evangelischen Kirche. Außerdem wird das 45. Dirigenten-Jubiläum von Ernst Kratzert gefeiert. Los geht’s um 17.30 Uhr, der Eintritt ist frei.

Leimen

> 50. Jubiläum feiert der Verein der Hundefreunde am Samstag auf seinem Gelände in Gauangelloch. Start ist um 13 Uhr.

> Für Hunde öffnet das Freibad am Samstag von 10 bis 17 Uhr seine Pforten. Nach der Eröffnung durch Badleiter Tobias Hornisch und Bürgermeisterin Claudia Felden um 10 Uhr können Vierbeiner nach Herzenslust in den Becken planschen. Der Zutritt wird nur Hunden mit gültigem Impfschutz und Haftpflichtversicherung gestattet.

> Vereinsmeisterschaften in der Leichtathletik richtet der TV Germania St. Ilgen am Samstag ab 10 Uhr im Waldstadion aus. Über 80 Teilnehmer machen mit.

> "Deutsch lernen für Frauen" bietet das Quer-Quartiersmanagement am Samstag in seinen Räumlichkeiten in der Rathausstraße 15a an. Los geht’s um 15 Uhr.

Lobbach

> Geistliche und geistreiche Bläsermusik gibt es am Sonntag in der Klosterkirche zu hören. Das aus Jakob Langenbach, Juliane Hötzer, Michael Jörder und Armin Schaefer bestehende Blechbläserquartett spielt Werke von Barock bis Pop – und das bei freiem Eintritt. Das Konzert findet im Rahmen des 50. Jubiläums des Lobenfelder Posaunenchors statt. Die gleiche Gruppe tritt bereits am Samstag in der evangelischen Kirche Wilhelmsfeld auf.

Mauer

> "Vom Menschen der Urzeit" berichtet am Sonntag Volker Liebig bei der wöchentlichen Führung des Vereins Homo heidelbergensis. Um 14 Uhr ist Treffpunkt am Heid’schen Haus, Bahnhofstraße 4. Von dort geht es über den Zeitenpfad ins Urgeschichtliche Museum und in die Sandgrube Grafenrain.

> "Wir machen Musik!", kündigt der Musikverein für Sonntag an – und zwar zur Eröffnung des neuen Probenraums. Von 14 bis 16 Uhr wird auf der Wiese hinter der Sport- und Kulturhalle musiziert, es gibt Kaffee und Kuchen sowie einen Blick in den neuen Probenraum.

Neckargemünd

> Herbstfest und AH-Neckarmeisterschaft finden am Samstag beim FC Dilsberg statt. Los geht’s um 11 Uhr auf der Anlage im Postweg, die AH-Meisterschaft steigt ab 14 Uhr. Die Speisekarte hält Haxen, Bier, Zwiebelkuchen und Neuen Wein bereit.

> Der Herbstmarkt lockt am Sonntag in die Hauptstraße und auf den Marktplatz. Von 11 bis 18 Uhr gibt es an den Ständen Leckeres und Schönes rund um den Herbst – etwa Honig, Konfitüren, Pilzgerichte, Zwiebelkuchen und Neuen Wein.

Im Rahmen des Herbstmarkts findet von 13 bis 18 Uhr außerdem ein verkaufsoffener Sonntag in den Innenstadt-Geschäften statt. Am Samstag kann zu den gewohnten Zeiten eingekauft werden – beide Tage stehen unter dem Motto "Heimat shoppen".

Im Zuge der Veranstaltung werden von Samstag, 14 Uhr, bis Montag, 12 Uhr, Elisen- und Kirchgasse für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Nur am Sonntag sind die Hauptstraße inklusive Pflug-, Brücken-, Spital-, Obere Zwinger-, Jakobs- und Pfarrgasse von 6 bis 20 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Das untere Parkdeck des Parkhauses Waltscher Platz ist im gleichen Zeitraum nicht zugänglich, die beiden oberen Decks aus der Richtung Wiesenbacher Straße hingegen schon.

Busse, die durch die Hauptstraße fahren, werden am Sonntag von 6 bis 20 Uhr umgeleitet: die Linien 752 und 753 Richtung Dilsberg/Mückenloch über den Hollmuthtunnel; die Haltestellen Hanfmarkt, Altes Rathaus und Eisenbahnbrück entfallen. Die Linien 35 und 754 Richtung SRH und Reichartshausen fahren ebenfalls über den Tunnel; die Haltestellen Hanfmarkt und Altes Rathaus entfallen.

> "Best of Schwester Cordula" steht am Sonntag im Abona Beach, Schwimmbadstraße 24, auf dem Programm. Von 19 bis 21 Uhr gibt es Schauspiel, Gesang und Witz von Saskia Kästner und Akkordeonspiel von Dirk Rave. Das Duo bringt das Programm "Schwester Cordula liebt Groschenromane" mit – und damit Stereotype aus Romanen und Musik. Karten gibt’s an der Abendkasse, in der Tourist-Information sowie im Internet unter der Adresse www.neckargemuend-shop.de

> Über die Burgfeste Dilsberg führt ein letztes Mal in dieser Saison am Sonntag eine öffentliche Führung um 15 Uhr. Treffpunkt ist im Burginnenhof.

> Ein Klangraumkonzert findet am Sonntag ab 18 Uhr in der Arche statt. Amin Thainat spielt Klavier unter dem Titel "Licht und Schatten der Seele" mit Werken von Bach, Beethoven, Berg und Medtner.

> Einen ökumenischen "Streuobstwiesen-Gottesdienst" feiern die Kirchengemeinden am Sonntag auf den Kleingemünder Streuobstwiesen. Der Zugang ist über das Ende der Saarstraße gewährleistet. Bei Regen findet der Gottesdienst in der St. Ulrichskirche, Hauptstraße 60, statt. Los geht es um 10 Uhr unter dem Titel "Die Wurzel trägt dich"; Musik kommt von den "Pepperonis" und dem "Coeurchen".

Anschließend findet ein Predigt-Nachgespräch statt, es werden Äpfel gesammelt und gekeltert und es gibt Informatives zu Streuobstwiesen und "Christen im Heiligen Land". Es folgen Beisammensein und ein ukrainischer Imbiss. Gegen 11.30 Uhr tritt das ukrainische Vokalensemble "Singing swallows" auf.

Neckarsteinach

> Herbstfest feiert die Feuerwehr Neckarhausen am Samstag vor dem Feuerwehrgerätehaus. Ab 11 Uhr treffen dort Schlacht- und Kelterfest zusammen – entsprechend hält die Speisekarte Schlachtplatte, Bratwurst, frisch gepresste Säfte und Kartoffelpuffer mit Beilagen und Kuchen bereit. Kinder haben auf dem Gelände Gelegenheit zum Toben.

> "Haltung" ist das Thema des "Oase-Gottesdienstes" am Sonntag in der evangelischen Kirche. Die Gruppe "Wolkenflug" macht Musik. Los geht’s um 10 Uhr. Im Anschluss gibt es Kaffee und Snacks.

Nußloch

> Das tschechische Duo Artevivo tritt am Samstag unter dem Titel "Wenn Violine und Orgel sich vereinen" in der evangelischen Kirche auf. Geigerin Lada Fedorova und Organist Frantisek Vanicek spielen Bekanntes und Unbekanntes von Bach und Dvorak, Young und Igudesman. Der Eintritt ist frei, los geht’s um 18 Uhr.

> Ponyreiten für Kinder bietet der Reit-, Fahr- und Pferdezuchtverein am Sonntag auf der Anlage Lichtenau, Rudof-Harbig-Straße 1, an. Und zwar von 12 bis 14 Uhr.

Sandhausen

> Die Radtour "Natürlich künstlich. Wald, Sanddüne und Totholzgraben" der Rad-Guides Rhein-Neckar durch die Schwetzinger Hardt führt am Samstag auch durch Sandhausen. Auf 30 Kilometern führt die Tour durch Flora und Fauna in Sandhausen und Oftersheim. Los geht’s um 10 Uhr, Anmeldung und weitere Infos nach E-Mail an gtagscherer@yahoo.de

> Francesca Galiano und Sascha Krebs sind am Sonntag um 18 Uhr in der ehemaligen Synagoge zu hören. Dort treten sie mit "Duets" auf. Tickets gibt’s nach einer E-Mail an sascha@saschakrebs.com

> Einen Liedernachmittag mit Ehrungen erleben Besucher des AGV Sängerbundes am Sonntag im Sängerheim im Lattweg 65. Um 14.30 Uhr geht es los, Einlass ist eine halbe Stunde vorher. Alle Sandhäuser sind eingeladen, Schlager, Lieder aus aller Welt und Tänze zu hören und mitzusingen.

Schönau

> Linde Nijland und Bert Ridderbos geben am Sonntag ab 19 Uhr ein Konzert im ICC Pfälzer Hof, Ringmauerweg 1. Auf Einladung der Kulturbrücke in Kooperation mit "Lampenhain goes acoustic" spielen die niederländischen Musiker Folkmusik mit Gitarre, Citter, Akkordeon, Banjo und Dobro. Los geht’s bei freiem Eintritt um 19 Uhr.

Spechbach

> Einen Wandergottesdienst gibt es am Sonntag um 9.30 Uhr. Von der evangelischen Kirche aus geht es nach einer Andacht drei Kilometer nach Epfenbach, wo an der Kirche gegen 11 Uhr die Abschlussandacht stattfindet. Auch auf dem Weg sind Andachten geplant.

> Für einen Arbeitseinsatz an der Schutzhütte am Sperbelbaum am Samstag ab 8 Uhr sucht die Gemeinde noch freiwillige Helfer. Bevor diese neu gestrichen wird, muss sie abgeschliffen werden.

Wilhelmsfeld

> Ein Konzert gibt das Blechbläserquartett Blech4 des Kirchen- und Kammermusikvereins am Samstag in der evangelischen Kirche. "Geistliche und geistreiche Blechbläsermusik" will die Combo ab 19 Uhr spielen – ebenso wie einen Tag später in der Klosterkirche Lobenfeld.