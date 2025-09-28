Von Stefan Zeeh

Hirschberg-Leutershausen. Punkt 14 Uhr zerreißt ein Böllerschuss die Sonntagsruhe rund um das Hirschberger Rathaus: Die Schützen des SV Hirschburg haben das Startsignal für den Umzug der "Heisemer Storchekerwe" mit dem Motto "In Hause is was los - ma bringe’s uf die Stroß" gegeben.

Auf die Straße wird tatsächlich einiges gebracht, vom "Heisemer