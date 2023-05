Erst ab Juni kamen wieder weniger Geflüchtete am Heidelberger Hauptbahnhof an, die Lage entspannte sich. Doch selbst dann, wenn man die Hilfesuchenden aus der Ukraine nicht dazurechnet, ist die Zahl der Kontakte im Vergleich zu den Vorjahren enorm gestiegen. Ein Grund dafür sei, so Knee, die vorangegangene Pandemie. Kaum konnte die Bahnhofsmission ihr Angebot wieder etwas erweitern, rannten die Bedürftigen ihr wortwörtlich die Bude ein: "Es gab eine Menge Nachholbedarf." Vielen fehlte während der Coronazeit der Kontakt zu ...

Heidelberg. Sie sind Anlaufstelle für Menschen mit den unterschiedlichsten Sorgen. Egal ob soziale oder finanzielle Schwierigkeiten, psychische Erkrankungen oder Mobilitäts- und Sinneseinschränkungen. Die Bahnhofsmission hilft, wo immer sie kann, und ist zur Stelle, wenn andere in Not sind. Sie helfen Reisenden aus dem Zug und vom einen Gleis zum anderen, spenden Trost und einen sicheren Raum und haben ein offenes Ohr.

Von Edda Nieber

Heidelberg. Sie sind Anlaufstelle für Menschen mit den unterschiedlichsten Sorgen. Egal ob soziale oder finanzielle Schwierigkeiten, psychische Erkrankungen oder Mobilitäts- und Sinneseinschränkungen. Die Bahnhofsmission hilft, wo immer sie kann, und ist zur Stelle, wenn andere in Not sind. Sie helfen Reisenden aus dem Zug und vom einen Gleis zum anderen, spenden Trost und einen sicheren Raum und haben ein offenes Ohr.

Dass sie viele Menschen unterstützen und einige tausend Kontakte im Jahr haben, ist nicht verwunderlich. Aber die neuesten Zahlen sind dennoch erstaunlich: "Mit mehr als 167.000 unterstützten Menschen im vergangenen Jahr verzeichneten die badischen Bahnhofsmissionen eine Steigerung um über 70 Prozent", heißt es Anfang Mai vonseiten des Diakonischen Werks der Evangelischen Landeskirche in Baden.

"Es war ein Wahnsinnsjahr", findet auch Daniel Knee von der Bahnhofsmission Heidelberg, die vom Caritasverband Heidelberg und der Evangelischen Stadtmission getragen wird. Die RNZ hat Knee gefragt, wie er das vergangene Jahr empfunden hat und woran es lag, dass die Zahlen so durch die Decke gingen. Normalerweise hat die Bahnhofsmission Heidelberg etwa 20.000, maximal 28.000 Kontakte mit Hilfesuchenden pro Jahr, 2022 waren es jedoch über 43.000. Die Zahlen haben sich verdoppelt. Knee glaubt aber, es könnten im Trubel des Bahnhofsalltags noch viel mehr gewesen sein.

Alleine 13.000 der Kontakte waren Ukrainerinnen und Ukrainer, die wegen des Angriffskriegs aus ihrer Heimat fliehen mussten. Aus den anfänglich zehn bis 15 Personen pro Tag wurden schon nach kurzer Zeit etwa 200 täglich. Der Höhepunkt sei im April gewesen, erinnert sich Knee, und ist umso dankbarer für die Unterstützung von Stadt, Bahn und Ehrenamtlichen, ohne die die Bahnhofsmission das niemals hätte stemmen können.

Erst ab Juni kamen wieder weniger Geflüchtete am Heidelberger Hauptbahnhof an, die Lage entspannte sich. Doch selbst dann, wenn man die Hilfesuchenden aus der Ukraine nicht dazurechnet, ist die Zahl der Kontakte im Vergleich zu den Vorjahren enorm gestiegen. Ein Grund dafür sei, so Knee, die vorangegangene Pandemie. Kaum konnte die Bahnhofsmission ihr Angebot wieder etwas erweitern, rannten die Bedürftigen ihr wortwörtlich die Bude ein: "Es gab eine Menge Nachholbedarf." Vielen fehlte während der Coronazeit der Kontakt zu anderen Menschen, Unterhaltungen und vertrauliche Gespräche.

All das bekommen sie in der Bahnhofsmission. Der Redebedarf war riesig, sagt Knee. "Unser Arbeitsschwerpunkt liegt schon immer in dieser emotionalen Versorgung unserer Gäste". Hinzu komme, dass sich immer mehr Menschen mit psychischen Problemen an die Bahnhofsmission wenden. Gerade diese Zahl habe in letzter Zeit enorm zugenommen und sei auch für die Mitarbeiter oft sehr belastend. "Wir sind nun mal keine Psychologen", gibt Knee zu bedenken. Dennoch sind sie häufig die erste Anlaufstelle, wenn es darum geht, Sorgen und Ängste mit jemandem zu teilen.

Während 2019 "nur" rund 4300 Menschen Beratung oder ein seelsorgerisches Gespräch in Anspruch nahmen, waren es im vergangenen Jahr etwa 12.000 mehr. Auch die Inflation und die Energiesorgen der Menschen seien immer häufiger Thema dieser Gespräche: "Den Verlauf des Ukrainekriegs kann niemand erahnen", so Knee, "aber bei unseren Gästen wird der Bedarf nach emotionaler Versorgung konstant hoch bleiben".

Neben den Gesprächen, Beratungen oder einfach nur dem Aufenthalt vor und in den Räumen der Bahnhofsmission ist es insbesondere die Reisebegleitung, die ihre Arbeit ausmacht und für die man sie kennt. Auch das hat im vergangenen Jahr zugenommen, insbesondere in Zeiten des 9-Euro-Tickets: "2022 war im Reiseverkehr vielleicht das schlimmste Jahr überhaupt", sagt Knee.

Die Masse an Reisenden brachte ziemliches Chaos mit sich. Gerade bei der Unterstützung von Menschen mit Beeinträchtigungen gab es im vergangenen Jahr Hindernisse. Erneuerungen der Aufzüge erschwerten den Zugang zu den Bahnsteigen 9 und 10. Viele Menschen mussten einen großen Umweg nehmen, um barrierefrei zu ihrem Zug zu kommen.

"Von zwei Jahren Krise in die nächste": So sieht das Jahr 2022 für Daniel Knee und sein Team im Rückblick aus. Viele Touristen, viel Chaos, viel Redebedarf und viele Geflüchtete: "Wir sind im vergangenen Jahr oft an Grenzen unserer räumlichen und personellen Möglichkeiten gestoßen". Dennoch waren die Mitarbeitenden da, an jedem einzelnen Tag. "Wie wichtig eine gut ausgestattete, vernetzte und handlungsfähige Bahnhofsmission für den Bahnhof und die gesamte Stadt ist, haben wir im vergangenen Jahr bewiesen".