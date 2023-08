Von Christina Schäfer

Weinheim. Die Kerwe ist bei den Weinheimerinnen und Weinheimern so gesetzt wie das Halleluja in der Bibel. Und sie wurden am Freitag um 16.38 Uhr erlöst, als Peter Gérard, Vorsitzender des Heimat- und Kerwevereins Alt-Weinheim, vom Balkon des Alten Rathauses aus die 64. Kerwe "der neueren Art" für eröffnet erklärte. "Die Welt ist im letzten Jahr nicht besser geworden", sagte er, verwies auf Krieg und Wetterextreme, mit denen andere Länder kämpfen. "Wir hoffen, dass die kommenden vier Tage friedlich ablaufen."

OB Manuel Just bescheinigte der Kerwe, das für die Stadt und die Region wichtigste Volksfest zu sein. Sie sei aber nicht nur eine Ansammlung von Fahrgeschäften, Attraktionen und Buden. "Sie ist für mich ein Spiegelbild unserer lebendigen Stadtgesellschaft." Es würden beim Feiern der Menschen unterschiedlicher Herkunft und unterschiedlichen Alters neue Bekanntschaften geschlossen und alte gepflegt. "Genau so soll es sein", so Just.

Grüße kamen, zum Teil auch im Namen anderer Hoheiten, von Blütenprinzessin Christina I., von Lützelsachsens Prinzessin Sabrina und – nun im Namen der Kerwepfarrer – von Sulzbachs Dominik Mades. "Prost Ihr Leit, ne geile Kerwezeit", brachte er seine Reimrede zu Ende. Für Abwechslung der Grußworte hinab vom Balkon, auf dem neben Gemeinderäten der Bundestagsabgeordnete Alexander Föhr (CDU) und die Landtagsabgeordneten Fadime Tuncer (Grüne) und Sebastian Cuny (SPD) standen, sorgte Henrik Fütterer, Vorsitzender des Kerwevereins Heddesheim. Er durfte dann stellvertretend für diese befreundeten Kerwevereine sprechen. "Ihr habt das schönste Wetter und die schönsten Frauen", unkte er beim Blick in Himmel und Menschenmenge.

Aber er zeigte, dass er durchaus bereit war, mit alten Traditionen zu brechen – oder sollte man sagen, andere zu importieren? Während Gérard und Just am Ende auf ihre Frage "Wem ghärt die Kerw’?" das obligatorische "Unser!" ernteten und danach wie immer auf die weiteren Zeilen verzichteten, holte Fütterer noch den "Brunzer" raus, und seine Crew auf dem Marktplatz schien auch durchaus gewillt, das dazugehörige Lied anzustimmen.

Angeschnitten wurde schon bei der Eröffnung das Thema der Beschwerden und der Lärmregulierung. Just sprach von unterschiedlichen Vorstellungen bei Lärm und Lautstärke, für die man eine tragbare und gute organisatorische Lösung gefunden habe, "die allen gerecht werden sollte". Auch Blütenprinzessin und Kerwepfarrer hatten das Thema kurz aufgenommen, Gérard hingegen hatte sich jedwede Anspielung verkniffen. Doch beim Ratstrunk vor dem Kerwehaus kam er nicht umhin, dazu einige Worte loszuwerden, als er auf die Belastung für die Anwohner zu sprechen kam.

"Ich danke Ihnen für Ihre Toleranz und Ihre Nachsicht", so der Vorsitzende von Alt-Weinheim. Vielen sei das Ausmaß nicht bewusst gewesen. "Durch die Diskussion ist es wieder mehr in den Fokus gerückt", sagte er, wollte aber nicht tiefer darauf eingehen. Die Diskussion wurde später am Abend wieder aufgegriffen, als das Ordnungsamt eine erste Kontrollrunde drehte. Zur Eröffnung ging es dann aber um den Genuss. Den Startschuss dazu gaben das Kerwepaar, Sandra und Frank Klohr. Sie waren diejenigen, die bei der Vorstellung auf dem Balkon den meisten Applaus bekommen hatten.

Am Langen Tisch überbrachten sie die traditionellen Wünsche an den OB und dessen Frau. Ihren Auftritt meisterten sie professionell und würdevoll, reichten im Anschluss an ihre Grußworte Kerwekuchen und Wein. Angesichts des Beisammenseins der Vereine, Politik und Bürger machte Gérard nochmals auf die Bedeutung der Kerwe aufmerksam. Die Kerwe, sagte er, sei mehr als ein Volksfest. "Sie ist Symbolbild der Geschichte, der Kultur und der Gemeinschaft." Und gleichzeitig eine Party.

In diesem Kontext konnte man auch einen Überblick über das Programm erhaschen, das neben der Tradition Unterhaltung für Groß und Klein bedeutet. Gérard verwies zudem auf die Höhepunkte abseits des Kerwetreibens. So soll am heutigen Samstagabend nach dem Ausfall 2022 im Schlosspark wieder "Die Nacht der 1000 Lichter" stattfinden.

Das Kerwesymbol, die Brezel aus dem vergangenen Jahr, ist auch in dieses Mal die Eintrittskarte. Am Montag steht um 15 Uhr die Gerberbachregatta an. Und auch wenn die Wetterapps noch eine andere Sprache sprechen, so war sich Gérard sicher: "Das Wetter für die Kerwe sieht gut aus." Halleluja!