Nur wenige Grundstückseigentümer würden überhaupt von einer Änderung profitieren, und ob sie die überhaupt wollen, wisse niemand, so Vetter: "Nachträglich illegale Wohneinheiten legitimieren, lehnen wir ab." Der Meinung war auch Carsten Kamuf (CDU): Der Bebauungsplan in dieser Form habe sich bewährt. "Eine ...

Alle Bauherren, die gern mehr Wohneinheiten errichtet hätten, sich aber an die Regeln gehalten haben, würden benachteiligt, hob Theo Vetter (Freie Wähler) hervor. Mehr Wohnraum sei vielleicht positiv, aber es gebe auch "viel Negatives". Mehr Autos wären im Gebiet unterwegs, mehr neue Stellplätze wären nötig, also stiege der Flächenverbrauch, die Wohnlage würde an Qualität verlieren.

Die Tragweite einer Änderung des Bebauungsplans machte Bauamtsleiter Werner Kleiber deutlich: Mehrere Hundert Bürgerinnen und Bürger seien von den Regelungen in einem der größten Plangebiete der Gemeinde betroffen, profitieren würde aber wohl nur ein Bruchteil von einer Erhöhung der zulässigen Wohnungszahl. Die hätte überdies Folgen auch auf Anforderungen an Stellplätze und auf Nutzungskonzepte, Lärm und andere Immissionen würden überdies steigen.

Ein Umdenken des Gemeinderats hätte Letzteres verhindern können. Aber nur Klaus Grün (SPD) und Roland Hecker (FDP) stimmten für die Planänderung. "Wir dürfen Familien nicht aus ihren Wohnungen rausdrücken", meinte Grün. "Wir müssen mehr Wohnraum schaffen", der Immobilienmarkt in der Gemeinde sei sehr angespannt, daher könne man es doch sicher zulassen, dass auch Dachgeschosse ausgebaut oder anderweitig Wohnungen geschaffen werden.

Wegen der umfangreichen Tagesordnung war das Thema dann erst in der jüngsten Sitzung behandelt worden: Mehrheitlich war der Rat trotz dieser eindringlichen Bitte gegen eine Änderung des Bebauungsplans.

St. Leon-Rot. (seb) "Ist das der Wunsch der Gemeinde? Dass meine Familie auf der Straße landet?" So drastisch hatte es ein Bürger in der Januar-Sitzung des St. Leon-Roter Gemeinderats ausgedrückt, als der Bebauungsplan Rosenstraße/Tränkweg auf der Tagesordnung stand. Für den Mann stellte sich der baurechtliche Wegfall einer Wohneinheit als Katastrophe dar.

St. Leon-Rot. (seb) "Ist das der Wunsch der Gemeinde? Dass meine Familie auf der Straße landet?" So drastisch hatte es ein Bürger in der Januar-Sitzung des St. Leon-Roter Gemeinderats ausgedrückt, als der Bebauungsplan Rosenstraße/Tränkweg auf der Tagesordnung stand. Für den Mann stellte sich der baurechtliche Wegfall einer Wohneinheit als Katastrophe dar.

Wegen der umfangreichen Tagesordnung war das Thema dann erst in der jüngsten Sitzung behandelt worden: Mehrheitlich war der Rat trotz dieser eindringlichen Bitte gegen eine Änderung des Bebauungsplans.

Mit 17 Nein-Stimmen, zwei Mal Ja und zwei Enthaltungen lehnte der Rat ab, nachträglich die mögliche Zahl der Wohneinheiten pro Haus von zwei auf drei zu erhöhen. Anlass für die Behandlung des Themas im Rat waren eigenmächtige Entscheidungen der Häuslebauer, die dem Bebauungsplan zuwiderliefen, und juristische Konsequenzen, die das Landratsamt als zuständige Baurechtsbehörde aktuell offenbar einleitet.

Ein Umdenken des Gemeinderats hätte Letzteres verhindern können. Aber nur Klaus Grün (SPD) und Roland Hecker (FDP) stimmten für die Planänderung. "Wir dürfen Familien nicht aus ihren Wohnungen rausdrücken", meinte Grün. "Wir müssen mehr Wohnraum schaffen", der Immobilienmarkt in der Gemeinde sei sehr angespannt, daher könne man es doch sicher zulassen, dass auch Dachgeschosse ausgebaut oder anderweitig Wohnungen geschaffen werden.

Die Tragweite einer Änderung des Bebauungsplans machte Bauamtsleiter Werner Kleiber deutlich: Mehrere Hundert Bürgerinnen und Bürger seien von den Regelungen in einem der größten Plangebiete der Gemeinde betroffen, profitieren würde aber wohl nur ein Bruchteil von einer Erhöhung der zulässigen Wohnungszahl. Die hätte überdies Folgen auch auf Anforderungen an Stellplätze und auf Nutzungskonzepte, Lärm und andere Immissionen würden überdies steigen.

Alle Bauherren, die gern mehr Wohneinheiten errichtet hätten, sich aber an die Regeln gehalten haben, würden benachteiligt, hob Theo Vetter (Freie Wähler) hervor. Mehr Wohnraum sei vielleicht positiv, aber es gebe auch "viel Negatives". Mehr Autos wären im Gebiet unterwegs, mehr neue Stellplätze wären nötig, also stiege der Flächenverbrauch, die Wohnlage würde an Qualität verlieren.

Nur wenige Grundstückseigentümer würden überhaupt von einer Änderung profitieren, und ob sie die überhaupt wollen, wisse niemand, so Vetter: "Nachträglich illegale Wohneinheiten legitimieren, lehnen wir ab." Der Meinung war auch Carsten Kamuf (CDU): Der Bebauungsplan in dieser Form habe sich bewährt. "Eine Änderung schafft mehr Probleme als Nutzen", sagte Michael Herling (FDP).

Nachträglich unerlaubte Wohnungen zuzulassen, schaffe nur Unruhe. "Die negativen Punkte überwiegen", fand auch Karin Geis (Grüne). Dem schloss sich Erwin-Peter Albert (Junge Liste) an: "Die Käufer haben sich ja wegen dieses Bebauungsplans für das Gebiet entschieden, ihn zu ändern, ist also nicht sinnvoll. Die meisten halten sich ja auch an die Regeln."