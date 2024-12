Schriesheim. (cab) Margit und Thomas Höhr haben Großes und Hererwärmendes vor. Am Sonntag, 22. Dezember, dem vierten Advent, laden sie von 12 bis 18 Uhr in den Vereinsraum der Schriesheimer Mehrzweckhalle zu ihrem ersten Essen für alleinstehende Senioren, Bedürftige, Obdachlose und Alleinerziehende aus Schriesheim und den Ortsteilen ein. Bis zu 200 Menschen wollen die beiden bekannten Schriesheimer nicht nur ein leckeres Essen schenken, sondern vor allem auch Wärme, Herzlichkeit und Gemeinschaft mit einem Lächeln. Sie wollen ein paar Stunden Freude in das Leben derjenigen bringen, die eine solche Begegnung besonders brauchen. Es sind noch Plätze frei, und das kann man auch gerne weitersagen.

Dieses besondere Weihnachtsessen ist zwar die Idee der Höhrs, die als frühere Mitarbeiter im Schriesheimer Rathaus und gute Seelen des Madonnenbergsvereins stadtbekannt und gut vernetzt sind. Doch fanden sich vielleicht gerade deshalb schnell zahlreiche Unterstützer dieser guten Sache. Margit und Thomas Höhr waren bereit, alles, was dazugehört, nicht nur selbst zu planen, sondern auch zu finanzieren. Doch das müssen sie nicht, wie sie am Dienstag erzählen.

Denn es fanden sich zahlreiche Spender – darunter unter vielen anderen Evelyn Riehl, die Witwe des Ehrenbürgers und Alt-Bürgermeisters, und deren Mutter sowie Ursula Witteler oder auch Christiane Haase. Der C+C-Großmarkt in Dossheim spendete Lebkuchen und gewährte zehn Prozent Rabatt auf Einkäufe, etwa für die leckeren Sachen, welche am Ende zum Mitnehmen in kleinen Geschenktütchen auf jeden Gast des Essens warten. Das Hohensachsener Weingut Raffl spendiert den Wein, und die Gärtnerei Kimmel wird die Tische im Vereinsraum mit Schmückendem verschönern. Nicht zuletzt kocht Karl Forschner das Essen zum Sonderpreis. Es gibt Schweinebraten mit Rotkohl und Kartoffelpüree oder Serviettenknödel mit Champignonrahm und Rotkraut.

Rudi Kling wird das wohltätige Essen musikalisch begleiten, das auch von der Stadt Unterstützung erfährt. So bekommen die Höhrs den Vereinsraum kostenlos zur Verfügung gestellt, und auch den Kleinbus, mit dem diejenigen zu Hause abgeholt werden, die nicht mehr ganz so gut zu Fuß sind.

Bürgermeister Christoph Oeldorf habe überdies die Schirmherrschaft über den Nachmittag übernommen, so Thomas Höhr. Unter den Helfern, die tatkräftig mit anpacken würden, seien unter anderem Dr. Barbara Schenk-Zitsch mit ihrer Stiftung, einige Schüler, sowie die vom VdK bekannte Wanda Straka. Die Höhrs sind geradezu überwältigt von dieser Unterstützung. Diese wollen sie nach dem Sonntag noch einmal gebührend würdigen, wie beide ankündigen. Jetzt geht es aber erst mal darum, dass sich noch viele Menschen zu diesem besonderen Essen eingeladen fühlen oder darauf hingewiesen werden.

Viele Unterstützer und Spender für die gute Sache

Etwas Werbung läuft über die "Tafel" und das Schriesheimer Sozialamt. Hier nimmt Christine Söllner unter der Telefonnummer 0 62 03 / 602.115 noch bis Freitag, 20. Dezember, 12 Uhr, Anmeldungen entgegen – gerne auch mit dem Hinweis, ob man zum Essen mit dem Auto abgeholt werden möchte. Wer kann, hat auch die Möglichkeit, sich über das Kontaktformular auf der eigens eingerichteten Homepage eheleute-höhr.de für Sonntag anzumelden.