Heiligkreuzsteinach. (luw/pol/rl) Im Rahmen des Großeinsatzes von Spezialkräften der Polizei in der Straße "Im Steinacker" im Ortsteil Bärsbach ist eine Frau tot in ihrem Wohnhaus aufgefunden worden. Die Polizei geht nach derzeitigem Ermittlungsstand von einer Selbsttötung aus.

Im Zusammenhang mit einem Anfang Juli in Heiligkreuzsteinach begangenen Tötungsdelikt wollte die Polizei am heutigen Mittwoch ein Bärsbacher Einfamilienhaus durchsuchen. Dabei sei es um "das Auffinden von verfahrensrelevanten Beweismitteln gegangen".

Augenzeugen berichten, dass sich bereits kurz vor 7 Uhr Spezialkräfte im Ortsteil Lampenhain formiert hätten. Als die Polizeikräfte um kurz nach 7 Uhr das Gebäude betraten, feuerte die 48 Jahre alte Bewohnerin des Hauses mit einer Pistole auf sie. Dabei traf ein Schuss eine Polizeibeamtin an der Hand und verletzte sie leicht. Daraufhin zogen sich die Beamten zurück, weitere Kräfte umstellten das Haus und es wurden Spezialkräfte angefordert.

Wie die Polizei am späteren Nachmittag mitteilte, sollen Spezialkräfte unter der Verwendung von taktischen Einsatzmitteln, die laute Knallgeräusche erzeugten, kurz nach 11 Uhr in das Haus gegangen sein. Bei der anschließenden Durchsuchung der Räume wurde gegen 11.45 Uhr die Frau tot in einem Zimmer gefunden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand habe sie ihre Waffe in Selbsttötungsabsicht gegen sich selbst gerichtet. Zu einer Schussabgabe auf die Frau durch Polizeikräfte sei es während des gesamten Einsatzes nicht gekommen, hieß es vonseiten der Polizei.

Nachdem bereits am Morgen ein Hubschrauber im Einsatz war, kreiste am Mittag ein zweiter über dem Ortsteil. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht, hieß es.

Nach RNZ-Informationen wohnen in dem betreffenden Haus eine Mutter und eine Tochter, die vor einigen Jahren dorthin gezogen seien und in der Gesamtgemeinde Heiligkreuzsteinach mit ihren etwas mehr als 3000 Einwohnern kaum bekannt seien.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg zu den Tathintergründen dauern an.

Ort des Geschehens

Update: Mittwoch, 14. August 2024, 17 Uhr