Schwetzingen. (pri/pol/mare) Am Mittwochmittag gegen 11.30 Uhr kommt es an der Karl-Friedrich-Schimper-Gemeinschaftsschule in Schwetzingen zu einem größeren Einsatz von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei. Wie die Polizei auf RNZ-Anfrage mitteilt, klagten 17 Schüler über Atemwegsreizungen.

Auslöser war ein noch unbekannter Stoff, der innerhalb des Schulgebäudes - vermutlich über eine Lüftungsanlage - ausgetreten war. Von einer weiteren Gefahr ist nicht auszugehen, so die Polizei.

Nach einer Untersuchung durch den Rettungsdienst sind die Schüler wieder entlassen worden. Verletzte habe es nicht gegeben. Die Kinder hätten sich in einem Nebenflügel der Schule aufgehalten und das Gebäude verlassen. Wegen des Schulschlusses zur Mittagszeit sei keine weitere Evakuierung notwendig gewesen.

Die Feuerwehr ist mit einem Messfahrzeug vor Ort und hat eine Luftprobe genommen, um zu untersuchen, ob Gas ausgetreten war oder ein technischer Defekt vorlag.

Ort des Geschehens

Update: Mittwoch, 19. April 2023, 13.13 Uhr