Dossenheim. (bmi) Der Bürgermeister spricht von einer "Sisyphosarbeit", einem "Kampf gegen Windmühlen" – und möchte diesen nun verstärkt aufnehmen. Gemeint sind die Farbschmierereien, die in der Bergstraßengemeinde in jüngster Zeit Überhand genommen haben.

"Egal ob Graffiti, Farbschmierereien oder auch Aufkleber aus der Fußballszene – Spuren davon sind nahezu überall in Dossenheim zu finden", berichtet Rathauschef David Faulhaber auf Nachfrage. Er betont auch: Das sei keine nur auf seine Kommune beschränkte Besonderheit, vielmehr ein Phänomen, das leider überall festzustellen sei. Nichtsdestotrotz wolle man im Frühjahr verstärkt an das Thema rangehen.

Farbschmierereien an mehreren Wände in der Handschuhsheimer Landstraße, Slogans an der Trafostation und der Rückseite einer Firma – so lautete jüngst eine Polizeimeldung. Ein Sprecher hatte auf Nachfrage von "kleineren Schriftzügen mit linken Parolen" berichtet. Zudem meldete sich jüngst die Besitzerin eines Hauses in der Heinrich-Heine-Straße. Sie berichtete von "immer mehr Schmierereien" an Hauswand und Gartenhütte, zu denen parallel ein Fußweg verläuft.

Wie auch schon im Frühjahr 2022, als in Dossenheim in einer Nacht ganz viele Schmierereien, Zeichen und Beleidigungen hinterlassen worden waren, habe sie den Fall auf dem Revier Nord zur Anzeige gebracht. Mittlerweile liege ihr ein Kostenvoranschlag für die Entfernung über 1500 Euro vor: "Ich befürchte aber, dass ich da nicht lange eine frisch gestrichene Wand habe."

In den vergangenen Tagen gab es dann unter anderem im Schulzentrum immer mehr Graffiti zu beobachten. "Liebe Sprayer, ist die Mensa der Grundschule wirklich der beste Ort dafür?", fragt etwa eine Nutzerin auf Facebook in Anbetracht eines entsprechenden Fotos. Auch hier sind Parolen und auch Beleidigungen linker Aktivisten zu lesen.

"Die Mehrzahl der Kinder versteht nicht, was es bedeuten soll oder kann noch nicht mal lesen, sie finden es einfach nur hässlich", kommentiert die Nutzerin weiter und verweist auf die hohen Kosten der Schule für die Säuberung – auch andere Gebäude und Vorrichtungen hat es getroffen. "Nicht nur Vandalismus – der Aufruf zur Gewalt ist noch viel bedenklicher und erschreckend", bemerkt ein Gemeinderat dazu.

"Unser Hausmeister und teils auch der Bauhof haben die Flächen schon häufiger geweißelt – spätestens nach einem halben Jahr ist wieder alles voll", berichtet Anne Sikora, Rektorin der Kurpfalzschule.

Die Polizei sieht indes in Dossenheim beim Thema Graffiti und Schmierereien "keine eklatante Häufung", wie ein Sprecher auf Nachfrage sagt. Es werden immer mal wieder Schäden angezeigt und auch auf politische Parolen hingewiesen, jedoch nicht in einem auffälligen Ausmaß.

Aufsehen erregte indes ein Fall im vergangenen Sommer: Unbekannte hatten nachts die Unterführung am Einkaufszentrum "Am Petrus" laut Polizei "mit mehreren Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen" in weißer Farbe beschmiert. Unter anderem Hakenkreuze waren an den Mauern und Wänden sowie auf dem Boden des für Graffiti-Künstler freigegebenen Fußgängertunnels nahe der RNV-Haltestelle Dossenheim-Süd aufgemalt – ein Fall für den Staatsschutz.

Ein Fall auch für die Kommune sind indes die Schmierereien, bei denen es "nur" um Sachbeschädigung geht. Bürgermeister Faulhaber rät Betroffenen, die Vorkommnisse trotz geringer Aufklärungschancen anzuzeigen: "Nur so erhält die Polizei ein valides Lagebild und kann in Abstimmung darauf reagieren."

Auch die Gemeinde sei häufig Leidtragende. So werden etwa die für Vereine angebrachten Aushangstafeln im Ort, wie etwa am Kaufland-Markt, häufig verunstaltet sowie Verkehrszeichen beklebt oder beschmiert. "Das Entfernen ist wenn überhaupt nur unter großem Personalaufwand und hohen Kosten zu leisten."

Der Rathauschef kündigt dennoch an, dass die Kommune verstärkt und konsequent alle Beschädigungen zur Anzeige bringen werde. Er will den "Broken-Windows-Effekt" mit dem sich selbst verstärkenden Chaos stoppen und bewusst machen: "Diese Schmierereien sind Straftaten, die andere Leute schädigen."

Der ehemalige Polizist Faulhaber weiß: Niemand handelt in völliger Anonymität, Täter werden immer wieder ermittelt und neben strafrechtlichen Konsequenzen kann schnell auch das Wiedergutmachen von Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro hinzukommen. Vor einem Mittel schreckt Faulhaber indes noch zurück: Videoüberwachung. "So weit wollen wir es eigentlich nicht kommen lassen."