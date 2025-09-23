Dienstag, 23. September 2025

Plus Glasfaser-Ärger in Ladenburg

Manche Trupps haben Eigenleben entwickelt und sorgen für Gefahr

Zehn bis zwölf Stunden ohne Pause arbeiten, oft ohne Baustellenabsicherung. Bürgermeister Schmutz fordert eine "sofortige Lösung".

23.09.2025 UPDATE: 23.09.2025 04:00 Uhr 51 Sekunden
Was nach den Arbeiten vom Gehweg übrig bleibt, ist nicht nur unschön, sondern mitunter sogar ziemlich gefährlich. Foto: rsb

Ladenburg. (rsb) Trupps, die zehn bis zwölf Stunden ohne Pause arbeiten, oft ohne Baustellenabsicherung. Und Fußwege, von denen teilweise nur ein schmales Stück bleibt, ohne jegliche Absicherung zur Straße hin. Die Glasfaserarbeiten in der Römerstadt sorgen momentan für Ärger und Unverständnis, sollen sie doch eigentlich schnelles Internet und damit gute Laune bringen.

