Region Heidelberg. (luw) Starkregen hat am Freitagabend zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen in der Region geführt. Insbesondere in Bammental, Wiesenbach und Lobbach spülten die Wassermassen Schlamm und Geröll sowohl in Keller als auch auf Straßen. Aber auch in Gaiberg und Mauer war die Feuerwehr gefragt.

"Das Wasser kommt wie in einem Fluss", schilderte Bammentals Holger Karl um 18 Uhr gegenüber der RNZ. Vor allem die Hauptstraße sei von Wassermassen überspült worden, die sich offenbar auf einer Erhöhung westlich des Ortes zunächst gestaut hätten. "Nach 17 Uhr gab es ein Gewitter mit drei Phasen, in denen es jeweils über zehn bis 15 Minuten richtig heftig regnete", so Karl.

Nach der letzten Phase sei das Wasser in den Ort geflossen. Die Hauptstraße sei ebenso gesperrt worden, wie die überschwemmte Elsenzbrücke. Doch das für Sonntag gerade in der Hauptstraße geplante Frühlingsfest sei "momentan nicht gefährdet", so Karl: "Es wird aber noch einiges aufzuräumen geben." Zudem kam es nahe der Friedensbrücke zu einem Hangrutsch, infolge dessen Schlamm und Steine auf die Wiesenbacher Landstraße fielen.

Auch in Wiesenbach sei "Land unter", wie Hauptamtsleiter Markus Kustocz auf Nachfrage sagte: "Das Wasser kam aus den Hanglagen und hat den Schlamm von den Ackergrundstücken heruntergespült, sodass die Einläufe verstopft wurden und das Wasser darüber hinaus schoss."

Insbesondere in der Straße "Maistumpf" im Süden der Gemeinde hätten sich Wasser und Schlamm in die Keller mehrerer Wohnhäuser gedrückt, so Kustocz. Neben der Feuerwehr sei am Freitagabend auch der Bauhof im Einsatz gewesen, um die Straßen zu säubern.

Das Areal einer Tankstelle im Lobbacher Ortsteil Waldwimmersbach wurde derweil ebenfalls mit Wasser und Geröll überspült. Lobbachs Feuerwehrkommandant Thomas Geiß berichtete von mindestens drei Einsätzen unter anderem in der Hauptstraße, wo es Wasser aus Kellern zu pumpen galt.

Ein ähnliches Bild bot sich in Gaiberg, wo Bürgermeisterin Petra Müller-Vogel Feuerwehreinsätze in Kirschbaumweg, Panoramastraße und Heidelberger Straße nannte. In Mauer wurde der Keller der dortigen Grundschule überschwemmt, wie Kommandant Patrick Waibel sagte.

Auch im Landkreis Heilbronn kam es bei Möckmühl zu Überflutungen der Fahrbahn. Vielerorts im Rhein-Neckar-Kreis sind die Feuerwehren im Einsatz, um Keller vom Regenwasser leer zu pumpen und Sandsäcke zu füllen.