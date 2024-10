Rauenberg. (GW) In Rauenberg steht das Kerwewochenende bevor, denn traditionell wird die Winzerkerwe am zweiten Oktoberwochenende gefeiert: also von Samstag bis Montag, 12. bis 14. Oktober. Die Vereine laden Einheimischen und Gäste aus den Nachbargemeinden in die Straußwirtschaften ein, um dort gemeinsam zu feiern.

Den inoffiziellen Auftakt machen in diesem Jahr die Fußballer des VFB Rauenberg: Bereits am Freitagabend findet auf dem Sportplatz in der Schönbornstraße um 19.30 Uhr das Derby gegen die SG Dielheim statt.

Am späten Samstagnachmittag öffnen dann entlang der Hauptstraße und Landfriedstraße die Fahrgeschäfte, Buden der Aussteller und die Straußwirtschaften der Vereine. Um 18 Uhr wird am Samstag in der Landfriedstraße die Kerwe offiziell eröffnet. Bei der Zeremonie wird auch die Kerweschlumpel getauft, und mit dem Anschläucheln des Weinfasses der Startschuss zu den drei tollen Tagen gegeben. Anschließend geht es dann hoch her in den Rauenberger Gassen: In den Straußwirtschaften wird neben Köstlichkeiten aus Küche und Keller auch Live-Musik angeboten – bei der katholischen Jungen Gemeinde (KJG) spielt ab 20 Uhr die Band "Burnout".

Der Sonntag startet um 10 Uhr mit einem Frühschoppen in den Straußwirtschaften. Um 10.30 Uhr steigt der beliebte "Winzerspaß" an der Ecke von Haupt- und Talstraße. Verschiedene Teams messen sich in einem Wettbewerb rund um das Thema Wein, was am Straßenrand für gute Stimmung sorgt. Am Nachmittag schlängelt sich dann ab 14 Uhr der Festumzug durch den Ort. Der Sängerbund bietet in seinem Zelt am Sonntagabend wieder seine Karaoke-Nacht unter dem Titel "The Voice of Rauenberg" an, die bereits zum zehnten Mal stattfindet.

Am Montag beginnt der Festbetrieb in den Straußwirtschaften um 10 Uhr. Ebenfalls um 10 Uhr beginnt das Schlachtfest des VFB Rauenberg. In diesem Jahr allerdings nicht mehr in der Halle in der Dielheimer Straße, sondern auf dem Sportplatz in der Schönbornstraße. Das Verbrennen der Kerweschlumpel ist für 19 Uhr in der Landfriedstraße geplant. Danach wird dann noch bis weit in die Nacht gefeiert: Bei der KJG spielt in diesem Jahr die Cover-Rockband "Finest Shades of Grey".