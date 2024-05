Weinheim. (keke) Das Gedenken an ihre mehr als 2500 im deutsch-französischen Krieg von 1870/71, dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg gefallenen Corpsbrüder bildete am Samstagvormittag einen der emotionalen Höhepunkte der diesjährigen Weinheimtagung des Weinheimer Verbandes Alter Corpsstudenten (WVAC) und des Weinheimer Senioren Convents (WSC). Nur wer wisse, wie und was vorher war, könne den Weg in die Zukunft gehen, hatte Erster Vorortsprecher Patrick Largent von Corps SC Stuttgart das Motto der Veranstaltung vorgegeben.

Rund 3000 Angehörige von 60 Corps aus allen Teilen der Bundesrepublik waren auf der Wachenburg zusammengekommen, um zugleich der Ehrung von fünf ihrer Corpsbrüder mit der Friedrich-von-Klinggräff-Medaille den entsprechenden Rahmen zu geben. Mit der Medaille und einem Preisgeld von jeweils 4000 Euro für außergewöhnliche wissenschaftliche Leistungen bei gleichzeitigem überdurchschnittlichen sozialen Engagement ausgezeichnet wurden Richard Foja, Maximilian Friedmann, Jan Hörmann, Lukas Vossen und Julian Wernicke.