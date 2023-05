Gaiberg. (agdo) Die Sprünge waren teils meterhoch – noch größer war der Spaß. Am Samstagmittag wurde der Pumptrack – eine spezielle Strecke für Mountainbikes – nach über fünf Wochen Bauzeit offiziell eingeweiht, nachdem er am Freitag, 25. Mai, noch gesegnet worden war. Kurz nach dem offiziellen Startschuss – beziehungsweise dem beherzten Schnitt durch das obligatorische Band von Bürgermeisterin Petra Müller-Vogel, Gemeinderäten und Vertretern der Baufirma – ging’s auch schon los. Jugendliche unter anderem aus Bammental, Balzfeld und natürlich Gaiberg waren da und drehten ihre Runden. Darunter auch der Gaiberger Jugendliche Dennis Arnold, der Deutscher Meister in der Sportart Fahrrad-Trial ist.

Der Baubeginn des Pumptracks war am 18. April, sagte Bürgermeisterin Petra Müller-Vogel. Aufgrund des regnerischen Wetters im April hatte die Baumaßnahme sich verzögert. Der Pumptrack wurde mit einer Punktladung am Tag der Segnung fertiggestellt. Die Firma "Radde fährt Radd" aus Neustadt mit Marcus Felski und Jenny Dietmann hatte den Pumptrack mit Unterstützung von Gaiberger Jugendlichen gebaut. Der Pumptrack ist vom Tüv abgenommen, kleinere Restarbeiten werden in der Woche nach Pfingsten noch erledigt.

Der Pumptrack sei komplett mit Erde aus Gaiberg gebaut worden, führte Müller-Vogel weiterhin aus. Benutzt wurde dafür Boden aus dem Neubau- sowie dem Gewerbegebiet. Aus rechtlichen Gründen darf die Anlage nur mit einer unterzeichneten Verzichterklärung befahren werden. Wer nicht volljährig ist, benötigt die Unterschrift der Eltern. Die Verzichtserklärungen gibt es im Gaiberger Rathaus und sollen auch auf der Internetseite eingestellt werden. Die Anlage darf nicht bei Sturm oder Regen befahren werden.

Der Plan, einen Pumptrack errichten zu lassen, kam schon vor einigen Jahren auf. Damals hatten die Grüne Liste sowie weitere Gemeinderäte die Idee ins Spiel gebracht. Der Gemeinderat gab grünes Licht für die Anlage – vorausgesetzt, man mache einen geeigneten Standort aus. Weil sich dieser nicht fand, wurde es ruhig um die Idee. Bis 2021 CDU-Gemeinderat Boris Kick im Gremium wieder die Idee aufgriff. Die Platzfindung sei schwierig gewesen, gab Rathauschefin Müller-Vogel zu. Letztendlich fand man den Standort am Bauhofgelände. Der Pumptrack hat nun für alle Mountainbiker etwas zu bieten. Von kleineren über größere Hügel bis hin zu ovalen Runden, die man auf der Anlage drehen kann.