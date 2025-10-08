Mittwoch, 08. Oktober 2025

Plus Früher fertig als geplant?

Glasfaserausbau in Hirschberger Ortsteilen beginnt

In Großsachsen und Leutershausen rollen die Bagger: Der Ausbau könnte schon 2026 statt erst 2027 abgeschlossen sein.

08.10.2025 UPDATE: 08.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 51 Sekunden
Die Verwaltungsspitze sowie Vertreter des Gemeinderats und der beteiligten Firmen beim symbolischen Spatenstich: NetCom BW stellte ein Ende der Arbeiten schon für den April kommenden Jahres in Aussicht. Foto: Kreutzer

Von Volker Knab

Hirschberg. Der Ausbau des Glasfasernetzes für ein schnelles Internet in Großsachsen und Leutershausen hat begonnen und schreitet zügig voran. Mit einem Spatenstich haben Gemeindevertreter und die am Bauprojekt beteiligten Firmen am Dienstag symbolisch das Startsignal vollzogen. Es steht in Aussicht, dass die Bauarbeiten früher abgeschlossen werden als

