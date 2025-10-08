Glasfaserausbau in Hirschberger Ortsteilen beginnt
In Großsachsen und Leutershausen rollen die Bagger: Der Ausbau könnte schon 2026 statt erst 2027 abgeschlossen sein.
Von Volker Knab
Hirschberg. Der Ausbau des Glasfasernetzes für ein schnelles Internet in Großsachsen und Leutershausen hat begonnen und schreitet zügig voran. Mit einem Spatenstich haben Gemeindevertreter und die am Bauprojekt beteiligten Firmen am Dienstag symbolisch das Startsignal vollzogen. Es steht in Aussicht, dass die Bauarbeiten früher abgeschlossen werden als