A5 bei Walldorf17:48 UhrKilometerlanger Stau auf A5 nach Unfall mit fünf FahrzeugenEin Transporter soll mit hoher Geschwindigkeit einem vorausfahrenden Wagen aufgefahren sein – mit Folgen für mehrere Autofahrer. Menschen auf der A5 südlich von Heidelberg müssen Geduld mitbringen. A5 bei Walldorf17:48 UhrKilometerlanger Stau auf A5 nach Unfall mit fünf FahrzeugenEin Transporter soll mit hoher Geschwindigkeit einem vorausfahrenden Wagen aufgefahren sein – mit Folgen für mehrere Autofahrer. Menschen auf der A5 südlich von Heidelberg müssen Geduld mitbringen.