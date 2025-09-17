Mittwoch, 17. September 2025

A5 bei Walldorf
17:48 Uhr

Kilometerlanger Stau auf A5 nach Unfall mit fünf Fahrzeugen

Ein Transporter soll mit hoher Geschwindigkeit einem vorausfahrenden Wagen aufgefahren sein – mit Folgen für mehrere Autofahrer. Menschen auf der A5 südlich von Heidelberg müssen Geduld mitbringen.

