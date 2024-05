Findet in Weinheim ein Wettrüsten der Parteien und Wählervereinigungen statt? ​Im linken Bild hängen mehrere Wahlplakate am Zentralen Busbahnhof. Rechts ist die Waidallee am Donnerstag zu sehen: Hoch hängen die AfD-Plakate, dass der FDP hing darunter, ist aber bereits zerstört. Fotos: Kreutzer