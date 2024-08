Von Edda Nieber

Ladenburg. Es war voll, es war laut, und es herrschte beste Partystimmung. Endlich machte die Festwiese Ladenburg ihrem Namen mal wieder alle Ehre, als rund 5500 Menschen vor der riesigen Bühne auf und ab hüpften und aus dem Jubeln gar nicht mehr rauskamen.

Das Musik-Wochenende mit zwei Konzerten ist am Freitag mit dem Auftritt der Hip-Hop Band Deichkind erfolgreich gestartet. Aus allen Richtungen strömten die gutgelaunten Menschen zur abgezäunten Fläche am Neckar. Schatten war auf der Rasenfläche rar, den gab es nur unmittelbar vor der Bühne, und dort war das Gedränge am größten. Wohl aber eher, um den Idolen besonders nah zu sein.

"Das ist Deichkind", strahlte Eric aus Heidelberg, der der Band seit vielen Konzerten treu ist. "Das" meinte in diesem Fall die Stimmung, die Menschen und die Toleranz, für die die Band laut des Fans steht. Es herrsche immer gute Laune und die Fans seien eine "coole Crowd", fand auch eine Gruppe aus Plankstadt, die zwar nicht direkt an der Bühne stand, aber dennoch alles sehen konnte und wie die zahlreichen Anderen einen tollen Abend am Fluss genoss.