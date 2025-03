Eppelheim. (cm) In den Orten der Region finden an den kommenden Sonntagen die traditionellen Sommertagszüge statt – nicht aber in Eppelheim. Die Stadt hat am Mittwoch mitgeteilt, dass der Sommertagszug am 6. April "leider in veränderter Form – ohne Festzug – stattfinden" müsse. Gründe hierfür seien "die erst seit wenigen Tagen bekannten hohen Sicherheitsauflagen der Genehmigungsbehörde und die

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote