Von Armen Hesse

Region Wiesloch. "Das ist das Problem unserer Branche: Wir haben keine Lobby", sagt Jürgen Menges vom Hotel Winzerhof in Rauenberg. "Die Gesetze sind schon gemacht und dann erfahren wir es erst", lautet die Reaktion von Filippo Giacalone, Besitzer der Trattoria Italia in Wiesloch. "In der Gastronomie war uns im Prinzip das ganze Jahr bewusst, dass die