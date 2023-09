Eppelheim. (fhs) "Ich halte es für wichtig, dass die Bevölkerung über die Gefahren informiert wird, die von der Asiatischen Tigermücke ausgehen." Mit diesem Anliegen hat sich der Grünen-Stadtrat Martin Gramm an die Eppelheimer Stadtverwaltung gewandt, zuletzt in der Sitzung des Technischen Ausschusses am vergangenen Montagabend.

Bereits im August hatte Gramm nach einer früheren Anfrage vom Bauamt einen Link zum Landratsamt übersandt erhalten. Es erfolgte jedoch keine Bürgerinformation seitens der Stadtverwaltung, obwohl wiederholt im Eppelheimer Süden Leute über Stiche geklagt haben sollen und Nachbarkommunen etwa in Heidelbergs Stadtteil Pfaffengrund Mittel gegen das Insekt versprühten.

So sprach Gramm jetzt in erster öffentlicher Ausschusssitzung nach der Sommerpause Michael Benda, den Amtsleiter für Bauverwaltung, Klima- und Naturschutz, auf der Verwaltungsbank an, wie man mit dem Thema umzugehen gedenke. Es sei ja nicht anzunehmen, dass die Stechmücke Eppelheim außen vor lasse, wenn sie in der Umgebung bereits wiederholt aufgetreten sei. Die Sitzung leitete anstelle von Bürgermeisterin Patricia Rebmann ihre erste Stellvertreterin, Stadträtin Christa Balling-Gündling.

"Wir sind mit der Kabs in Verbindung getreten" erklärte Benda, ging aber nicht näher auf Gramms Vorhaltungen ein. "Kabs" – das ist der Verein "Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage". Ihm gehören bereits 90 Gemeinden an, darunter etwa die Stadt Schwetzingen, Eppelheim bislang aber noch nicht.

Die Asiatische Tigermücke stammt aus Südostasien und ist in Europa über Italien (1990) nach Deutschland (2007) gekommen. 2012 ist erstmals eine größere Ansiedlung bei Freiburg dokumentiert und 2023 wurde dies für 20 der 90 Mitgliedskommunen der Kabs festgestellt. Der Stich des Tieres an sich gilt als eher harmlos. Er führt zu Juckreiz und Schwellungen, aber bei Temperaturen über 25 Grad kann die Mücke Viren übertragen und so etwa das Dengue-Fieber verbreiten helfen, nicht aber das Coronavirus.

Die Mücke brütet in Behältnissen, in denen sich Wasser ansammeln und nicht vollständig austrocknen kann, wie etwa Regentonnen, Eimern, Topfuntersetzern oder Gießkannen. Zur Bekämpfung setzt man den biologischen Wirkstoff Bti ein, der die Larven abtötet, sterile Mückenmännchen oder Kleinkrebse als natürlichen Feind der Larven. In Kabs-Mitgliedskommunen werden Bekämpfungsmaßnahmen ergriffen und man erhält Infos sowie entsprechende Mittel.