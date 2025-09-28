Eppelheim. (fhs) Als Vertreter der Bauherrschaft führt Bauingenieur Peter Hettenbach durch die übergabefertige Dr. Hans-Peter Wild-Sporthalle. Das 65 auf 42 Meter große Gebäude hat eine Grundfläche von 2700 Quadratmetern und ist als Zwei-Stockwerk-Gebäude angelegt.

Sein Rauminhalt beträgt 20 000 Kubikmeter. Die Halle soll vorrangig als Eppelheimer Schul- und Vereinssporthalle mit rund 200 Zuschauerplätzen genutzt werden. Wegen der geplanten Dachphotovoltaik-Anlage ist sie aber auch Träger einer Stromversorgung, die in einem Gesamtkonzept mehrere städtische Gebäude im Südstadt-Schulzentrum mit Energie versorgen wird.

Die Planung zur neuen Halle begann bereits im August 2023. Abgerissen wurde die zuvor an dieser Stelle stehende Rhein-Neckar-Halle 2024, Baubeginn der Eppelheim von Ehrenbürger Hans-Peter Wild geschenkten Halle war im Juli 2024.

Die Bauzeit betrug 12 Monate, Abnahmen und Übergabevorbereitungen durch Behörden benötigten über die Sommerpause hinweg nun etwas über zwei Monate. Am Montag, 29. September, ist der Notartermin, zu dem Wilds Schenkung in Besitz und Verantwortung der Stadt Eppelheim übergeht.