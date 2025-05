Von Christoph Moll

Eppelheim. Wer an Eppelheim denkt, denkt vielleicht an Capri-Sonne. Oder an den Wasserturm. Und damit dies auch so bleibt, muss das Wahrzeichen von Heidelbergs Nachbarstadt saniert werden.

Denn der Wasserturm hat Risse bekommen. Die Stadt nimmt nun rund 17.000 Euro für den Erhalt in die Hand. Weitere Investitionen werden folgen.

Bei der