Eppelheim. (cm/luw/fhs/lesa) Auf den Straßen wird es wieder bunt: Ziemlich genau ein Jahr, nachdem das Bekanntwerden der "Remigrations"-Pläne von Rechtsextremen und rechtspopulistischen Politikern für überparteiliche Zusammenschlüsse und bundesweite Demonstrationen unter dem Motto "Nie wieder ist jetzt" gesorgt hatte, stehen erneut zahlreiche Engagierte für Demokratie und Vielfalt ein. So startet am Samstag, 8. Februar, um 14 Uhr eine Kundgebung an der Christkönigkirche in Eppelheim.

Bürger Walter Läßle erklärt: "Nach dem jüngsten Geschehen im Bundestag gilt das umso mehr." Er ruft zur Kundgebung "Eppelheim – wählt demokratisch" an diesem Samstag auf. Von der katholischen Christkönigkirche zieht man über Eppelheims Rudolf-, Wild-, Scheffel- und Hauptstraße zur Abschlusskundgebung auf dem Vorplatz der Rudolf-Wild-Halle, ganz so wie bereits am 1. Februar 2024.

Damals waren mit rund 500 Teilnehmern fast doppelt so viele Menschen gekommen als erwartet, um "gegenüber Populisten klare Ansagen zu machen". Der 74-jährige Läßle gehört keiner Partei an und hat zusammen mit seiner Frau Helga auch die Demonstration jetzt angemeldet. "Momentan würden in der anstehenden Bundestagswahl um die 20 Prozent die AfD wählen", sagt er: "Das sind von circa 60 Millionen Wahlberechtigten zwölf Millionen Menschen. Damit wäre das Ergebnis besser als das der NSDAP bei den Reichstagswahlen 1930."

Diese sei damals auf 18,3 Prozent gekommen. Läßle sagt, dass ähnlich wie viele Rechtspopulistenwähler heute auch 1930 etliche mit dem Kreuz bei der NSDAP nur ihren Protest zum Ausdruck bringen wollten. "Und sie standen dann 1933 erschrocken vor den Trümmern der Demokratie." Läßle mahnt, niemand solle sich dazu verführen lassen, die teils rechtsextreme Partei aus Protest zu wählen: "Das sind Verfassungsfeinde, und sie bedrohen unsere Demokratie!"

Für Läßle sind es nicht allein die Beschlüsse und Aussagen der Rechtspopulisten gegen die Menschenrechte und Menschenwürde. Er erinnert auch an die Bedrohung durch die angekündigten energiepolitischen Vorstellungen – "Windräder abreißen, Klimavereinbarungen aufkündigen, Atomkraftwerke wieder aktivieren und wegen Gasbezug auf Russland zugehen" – oder die wirtschaftspolitischen Pläne durch eine Abkehr von der Europäischen Union.

Auf die Frage, was man als Einzelner tun könne außer wählen zu gehen, fordert Läßle, zuallererst nicht zu resignieren. Es gelte, so viele Menschen wie nur möglich dazu zu bewegen, öffentlich Stellung zum Schutz der Demokratie zu beziehen. Die Entscheidung des Unions-Kanzlerkandidaten Friedrich Merz, den harten Kurs in der Migrationspolitik mit Stimmen der AfD durch den Bundestag zu bringen, habe seine ursprüngliche Absicht, allgemein für Demokratie, Menschenrechte und Vielfalt einzutreten, überrollt: "Demokratie verteidigen und stärken – gegen Menschenfeindlichkeit und Rechtsextremismus" – dies müsse jetzt gemeinsames Ziel aller Demokraten sein.

In kirchlichen Kindergärten sei ihm übrigens das Plakatieren für die Demonstration gestattet worden, in der städtischen Kindertageseinrichtung sei ihm dies jedoch mit dem Hinweis aufs Neutralitätsgebot untersagt worden, "obwohl ich doch keiner Partei angehöre und es mir darum geht, unser aller Demokratie zu schützen". Auch in sozialen Netzwerken teilen Unterstützer Läßles Aufruf.

2024 zählten zu den Mitwirkenden und Befürworten der Kundgebung neben der damaligen Bürgermeisterin Patricia Rebmann auch Mitglieder aus den Ortsverbänden von Grünen, SPD, CDU, der Linken, der Eppelheimer Liste sowie der Gewerkschaft IG-Metall, der beiden christlichen Kirchen sowie der Ahmadiyya-Muslim-Gemeinde. In den Kommentaren zu dem Aufruf-Post fanden sich auch Gegenstimmen, die sich abschätzig über das Vorhaben äußerten und andeuteten, dass sie die verschärfte Tonlage in der Asyldebatte befürworten.