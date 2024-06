Bammental. (bmi) Die Bammentaler haben definitiv ein Herz für Vögel. Seit Jahren bestimmen die an der Elsenz lebenden Wildgänse das Ortsbild – manchmal auch den Straßenverkehr.

Nun sorgt seit Tagen ein vermeintlich verletzter Vogel für Aufregung und mehrere Feuerwehreinsätze. Mittlerweile ist klar: Es handelt sich um eine doppelte Verwechslung. Und zwar nicht um eine Ente, sondern eine Nilgans. Und deren Fehlstellung ist keine Verletzung, sondern ganz natürlich und somit ganz(s) richtig.

Aber von vorn: Ein halbes Dutzend besorgter Passanten meldete am Samstagmittag "eine verletzte Ente" in der Elsenz am Reilsheimer Mühlweg beim Anna-Scherer-Haus. Diese nahm die Feuerwehr gemeinsam mit dem Jagdpächter in Augenschein – für Federvieh ist nicht mehr die Tierrettung Rhein-Neckar zuständig.

Schnell war klar: Das Tier ist eine Nilgans und wohlauf. "Sie ist gut genährt und steht voll im Saft", berichtete Christian Leschke von der Bammentaler Wehr.

Am Montagabend hatten Passanten erneut Mitleid mit der Gans. Die Wehr rückte wieder aus, versuchte das Tier in Wathosen, mit Kescher und Rettungsboot zur Untersuchung einzufangen. Ein Anruf sorgte für den Einsatzabbruch und freudige Kunde: Der Jagdpächter meldete, dass es sich bei dem abstehenden Flügel um eine folgenlose Fehlstellung handle.

"Die ist ganz(s) natürlich", so Leschke. Die Gans kommt klar. Bester Beweis: Sie versorgt Küken in einem nahen Nest. Für ihre und jedermanns Ruhe weist nun ein Schild am Mühlweg darauf hin, keinen Notruf mehr abzusetzen.