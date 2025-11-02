Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Im Mai 1975 besiegelten die bis dato selbstständigen Gemeinden Edingen und Neckarhausen ihren (unfreiwilligen) Zusammenschluss. Die RNZ hat ins Gemeindearchiv geschaut, was übers Jahr 1975 so los war. Der Oktober ist an der Reihe.

> Der Gemeinderat beschließt den Termin der Amtseinführung von Bürgermeister Werner Herold.