Sonntag, 02. November 2025

zurück
Plus Edingen-Neckarhausen vor 50 Jahren

Der erste Bürgermeister und starke Frauen

Im Oktober 1975 wird Werner Herold ins Amt eingeführt. Die Germania-Damen zeigten sich treffsicher und es gab ein "Nein" zur neuen Neckarbrücke.

02.11.2025 UPDATE: 02.11.2025 04:00 Uhr 4 Minuten, 27 Sekunden
Am 22. Oktober 1975 wird Werner Herold (r.) im Schloss von Neckarhausen vereidigt. Dem dienstältesten Gemeinderatsmitglied Karl Bach wird die Ehre der Amtseinführung zuteil. Repro (3): nip

Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Im Mai 1975 besiegelten die bis dato selbstständigen Gemeinden Edingen und Neckarhausen ihren (unfreiwilligen) Zusammenschluss. Die RNZ hat ins Gemeindearchiv geschaut, was übers Jahr 1975 so los war. Der Oktober ist an der Reihe.

> Der Gemeinderat beschließt den Termin der Amtseinführung von Bürgermeister Werner Herold.

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.