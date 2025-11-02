Der erste Bürgermeister und starke Frauen
Im Oktober 1975 wird Werner Herold ins Amt eingeführt. Die Germania-Damen zeigten sich treffsicher und es gab ein "Nein" zur neuen Neckarbrücke.
Von Nicoline Pilz
Edingen-Neckarhausen. Im Mai 1975 besiegelten die bis dato selbstständigen Gemeinden Edingen und Neckarhausen ihren (unfreiwilligen) Zusammenschluss. Die RNZ hat ins Gemeindearchiv geschaut, was übers Jahr 1975 so los war. Der Oktober ist an der Reihe.
> Der Gemeinderat beschließt den Termin der Amtseinführung von Bürgermeister Werner Herold.