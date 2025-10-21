Wo die "Sorgenkinder" im Schlosspark liegen
Ein Spaziergang voller Ideen und Expertise. Bei der jährlichen Begehung geht es mit der Verwaltung und dem Verein der Schlossparkfreunde durch den Park.
Von Edda Nieber
Edingen-Neckarhausen. Es wirkte ein bisschen wie ein herbstlicher Spaziergang. Aber einer mit sehr viel Fachwissen und Expertise. Wie jedes Jahr um diese Jahreszeit trafen sich kürzlich Vertreter des Bauhofs, des Vereins der Schlossparkfreunde und Bürgermeister Florian König für einen gemeinsamen Rundgang durch den Schlosspark, um anstehende Projekte und