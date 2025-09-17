Mittwoch, 17. September 2025

Plus Edingen-Neckarhausen

Rettet eine Walldorfer Musikschule den Musikunterricht?

Die Musikschule Haley stellt sich im Gemeinderat diesen Mittwoch vor. Die Kommune könnte dabei viel sparen.

17.09.2025 UPDATE: 17.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 32 Sekunden
Die Außenstelle der Musikschule Mannheim in der Alten Schule in der Edinger Rathausstraße. Foto: dani

Edingen-Neckarhausen. (nip) Das Publikumsinteresse an der nächsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderats diesen Mittwoch, 17. September, um 18 Uhr im Bürgersaal, Rathaus Edingen, dürfte groß sein. Denn dann präsentiert die Musikschule Haley aus Walldorf sich und ihr Angebot, das sie der Gemeinde machen will.

Nach der Kündigung des öffentlich-rechtlichen Vertrags zwischen der Gemeinde

