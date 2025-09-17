Rettet eine Walldorfer Musikschule den Musikunterricht?
Die Musikschule Haley stellt sich im Gemeinderat diesen Mittwoch vor. Die Kommune könnte dabei viel sparen.
Edingen-Neckarhausen. (nip) Das Publikumsinteresse an der nächsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderats diesen Mittwoch, 17. September, um 18 Uhr im Bürgersaal, Rathaus Edingen, dürfte groß sein. Denn dann präsentiert die Musikschule Haley aus Walldorf sich und ihr Angebot, das sie der Gemeinde machen will.
Nach der Kündigung des öffentlich-rechtlichen Vertrags zwischen der Gemeinde
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+